Theresa May, premier británica, anunció el domingo que activará el Artículo 50 antes de marzo del 2017. Para Bruselas, esto no es una notificación formal y no sirve para iniciar las negociaciones de desconexión. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha hablado con la primera ministra, pero insiste en que los “trabajos preparativos” que demandan desde Londres no se van a iniciar.