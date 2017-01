Grecia sigue haciendo ajustes pero las calles ya no son un hervidero. En Bruselas y Berlín había cargos que querían un Gobierno de Syriza, según argumenta Aris Chatzistefanou. Su último documental muestra el euro como una nueva religión, una creación impuesta por las élites financieras para su beneficio y no el de la gente. Incluso con el riesgo de tener que atacar la democracia. “Esto no es un golpe. Así funciona”.