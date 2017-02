Jeremy Shapiro, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y ex asesor de Hillary Clinton durante su etapa como Secretaria de Estado, no tiene duda del impacto que supondrá Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la UE: “Esta administración va a ser hostil contra la integración europea, como ninguna otra”. Asegura que las amenazas de Trump sobre la OTAN serán buenas para aumentar el gasto en defensa de los Estados miembros, pero no para la organización.