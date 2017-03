La Eurocámara vota mañana una nueva legislación para que los productores europeos no puedan importar ‘minerales de sangre’, es decir, extraídos de zonas de conflicto donde su compra permite la financiación de la actividad militar y donde las minas no cumplen los más mínimos requisitos. No obstante, los eurodiputados admiten que la propuesta es menos ambiciosa de lo que les gustaría.