El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha denunciado que la Garantía Juvenil no alcanza las expectativas iniciales. Iliana Ivanova, autora del informe, ha afirmado que “los programas diseñados para ayudar a los jóvenes no deben plantear expectativas que no pueden ser cubiertas”. El tribunal denuncia la falta de estrategias y objetivos, así como baja calidad en la recogida de datos de evaluación.