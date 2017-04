Las negociaciones entre Grecia y las instituciones se han intensificado durante la última semana. No lo suficiente para llegar hoy a “un gran acuerdo”, según ha reconocido Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, que no ha especificado cuál es el principal escollo. Atenas amenazó con una Cumbre del euro si hoy no se dan pasos decisivos para cerrar la segunda revisión del rescate.