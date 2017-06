Theresa May, primera ministra británica, está en una huida hacia adelante que Bruselas mira desde la barrera con arqueo de cejas incluido. Para mantenerse en el poder después de unas desastrosas elecciones, May tendrá que pactar con el partido unionista norirlandés (DUP). Bruselas explica que está “preparada”, pero ya no se reafirma en el día 19 de junio como la jornada en la que comenzarán las negociaciones.