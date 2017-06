El edificio Paul-Henri Spaak de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas celebrará el año que viene sus bodas plata en medio de una disyuntiva: reforma o reconstrucción. Dos informes alertaron hace unos días de que el inmueble no cumplía con las normas de seguridad de la UE. La Eurocámara asegura ahora que la urgencia no es tal y que hasta 2018 no tomará la decisión, que podría pasar también por no hacer absolutamente nada.