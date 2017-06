El viernes, el Banco Central Europeo consideró que el Banca Popolare de Vicenza y el Veneto Banca no eran solventes o estaban en camino de no serlo. A diferencia del caso del Popular español, la Junta Única de Resolución consideró que no debía resolverse a ambas entidades porque su caída no representaba un riesgo para el interés público. El Gobierno italiano destinará 17.000 millones de euros para el rescate de ambos bancos regionales.