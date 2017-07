Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha pedido en una entrevista con Aquí Europa que Polonia no olvide “la solidaridad de hace 20 o 30 años”, cuando ayudaron a los países del este en su salida del bloque comunista, y ha demandado que colaboren en la gestión de la crisis migratoria. Además, el italiano ha explicado a raíz de la polémica de la semana pasada, que “el trabajo del eurodiputado no es estar sentado en el Pleno” y que “no es verdad que no hacen nada”.