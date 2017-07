Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo se han referido de forma mutua como “amigos”, no como invitados a la XIX Cumbre bilateral entre Kiev y Bruselas. No obstante, a pesar de las continuas felicitaciones por sus últimos progresos, de estas 48 horas no ha salido un comunicado conjunto, posiblemente por reticencias de Países Bajos.