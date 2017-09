La respuesta de Viktor Orbán, primer ministro húngaro, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le obliga a acoger a refugiados no ha tardado en llegar. “Hungría no es un país de migración y no quiere serlo”, ha señalado en una carta dirigida a la Comisión Europea en la que ha calificado el fallo judicial de “violento e inaceptable”.