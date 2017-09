“Yo no he propuesto que todos los Estados miembros que no tienen el euro se unan a la fuerza. Si lo desean, les vamos a apoyar”. Así ha aclarado Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, una de las partes más polémicas de su discurso sobre el Estado de la Unión hoy en el pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Para el luxemburgués, “no hay suficiente UE en Europa”.