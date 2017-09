Theresa May, primera ministra del Reino Unido, ha dado hoy un discurso en Florencia (Italia) con el que pretendía desbloquear las encalladas negociaciones del Brexit. May ha asegurado que un “periodo de adaptación” de dos años, y ha asegurado que Londres “honrará sus compromisos”, en relación con la factura de liquidación financiera. La primera ministra ha cambiado la dureza de su discurso, pero insiste en que es mejor no tener acuerdo a cerrar uno malo.