Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha rechazado hoy en Fráncfort que la Unión Europea medie en el conflicto catalán. "Si intervenimos, damos la razón a aquellos que no respetan el Estado de derecho", ha asegurado el francés, que también rechaza que Francia sea el actor indicado para mediar entre el Ejecutivo español y el Govern de Carles Puigdemont. "Yo no soy mediador, ese no es mi papel", ha aseverado.