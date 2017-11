El verano que dejamos atrás ha dejado un escenario de las rutas migratorias diferente al que presenciábamos desde la acuerdo UE-Turquía: descenso récord de las salidas de Libia y aumento de las llegadas a Grecia. Lo que no ha cambiado tanto es el drama y los retos: menores no acompañados siguen contándose por miles en suelo europeo. El Mediterráneo se ha tragado a más de 3.000 personas en 2017 y el invierno acecha con unas islas griegas no preparadas.