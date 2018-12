A pesar de las tres derrotas parlamentarias que sufrió este miércoles Theresa May, primera ministra británica, la líder no da su brazo a torcer y no prevé aplazar la votación sobre el acuerdo del Brexit, prevista para el martes. Varios ministros de su gabinete se lo han solicitado ante la contundente derrota que se cree que puede sufrir la ‘premier’. Un resultado negativo para May abriría aún más la incertidumbre, con un segundo referéndum o la dimisión de May más posibles que nunca.

Nuestro sitio web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario, conocer sus hábitos de navegación y ofrecerle mejor contenido. Si continúa navegando por el sitio entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar

Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents. By using this website you consent to our cookie policy. Accept