Así ha sido el 'minuto a minuto' del Consejo Europeo de diciembre

Sigue aquí el minuto a minuto del último Consejo Europeo del año 2018. El Brexit centrará la primera jornada, con dos sesiones por separado: una en la que hablará la líder británica y otra en la que los Veintisiete reflexionarán sobre qué más pueden ofrecer a Londres. Además se tratarán otros asuntos, como las sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania.

17:21 - Juncker habla sobre su conversación con May: "no estábamos bailando"

Jean-Claude Juncker ha respondido a Aquí Europa sobre su comentada conversación con Theresa May, en la que los dos se mostraban tensos. "No estábamos bailando", ha afirmado el presidente. Con todo, el luxemburgués ha querido explicar el momento: "Ella pensaba que la había criticado por decir la pasada noche que la posición británica estaba nebulosa. No sé ni si esta palabra existe en inglés. No me refería a ella, sino al estado del debate en el Reino Unido. No me estaba metiendo con ella y durante esta mañana he revisado lo que dije y al final me ha dado un beso".

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cree que han tratado "a la primera ministra con mucho más respeto que algunos parlamentarios. May es una buena amiga, tiene nuestro mayor respeto y una tarea muy difícil que realizar". Por su parte, Sebastian Kurz, canciller de Austria, ha explicado que no todos los rumores se ajustan a lo que realmente ocurrió en la reunión. "Hay dos posturas distintas (la de la UE y la de Reino Unido), pero nada más allá", ha afirmado.

16:09 - Habla Macron

Emmanuel Macron ha agradecido a sus homólogos el minuto de silencio guardado por los asesinados en Estrasburgo el martes. También ha señalado que "no hay consenso sobre una función de estabilización para la eurozona", pero que no se da por vencido.

16:06 - Habla Merkel

La canciller Angela Merkel comienza su intervención en torno al backstop. "May nos ha explicado las preocupaciones que existen en torno a él, pero algo como el Backstop debe existir (...) "No queremos que se aplique, pero si tiene que ser así que sea el menor tiempo posible".

15:54 - Siguen las salidas

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha abandonado también el edificio del Consejo Europeo.

15:43 - Salen los primeros líderes de la cumbre

Dalia Grybauskait, primera ministra de Lituania, acaba de salir de la cumbre que se celebra en Bruselas. Theresa May también ha abandonado el edificio hace más de media hora y se esperan las ruedas de prensa de los líderes en tan solo unos minutos.

14:34 May - “Las conclusiones de la cumbre tienen estatus legal”

Theresa May se queda con “la firme determinación” de los 27 Estados Miembros de que no habrá ‘backstop’ y, por lo tanto, de que se llegará a un acuerdo que hará que no sea necesario activar este mecanismo. Y si fuese necesario, sería de manera “temporal”, para avanzar a un acuerdo de relaciones futuras. Además, May afirma que al ser “conclusiones formales tienen estatus legal” y que irse con acuerdo es mejor que un ‘Brexit duro’, a pesar de que continúan las preparaciones en el caso de que el Reino Unido abandonase el club comunitario sin un acuerdo.

La premier británica ha afirmado que la imagen en la que se la veía teniendo una tensa conversación con Jean-Claude Juncker por el uso de la palabra “nebulosidad”. El luxemburgués le ha aclarado que se refería al rdebate del jueves durante el Consejo Europeo y no a la primera ministra.

13:01 – Lucha de cara a la cumbre del Euro

En el marco de esta reunión ha comenzado ya una cumbre del Euro, destinada a ratificar el acuerdo alcanzado por el Eurogrupo el 3 de diciembre sobre la reforma de la Eurozona. Ese trato ya reducía y mucho lo que se esperaba de la reforma hace un año, pero al menos hacía referencia a que se seguiría trabajando en los elementos más controvertidos: un instrumento fiscal para la estabilización de la Eurozona y el fondo de garantía de depósitos (EDIS).

El problema es que las referencias a que se seguirá trabajando en esos dos elementos han desaparecido de los primeros borradores de conclusiones de la cumbre de hoy, lo que ha hecho saltar las alarmas.

Según fuentes diplomáticas países como Francia y España están empujando por volver a meter las referencias a la estabilización y al EDIS, pero se están encontrando con una fuerte oposición por parte de los nórdicos.

11:50 - Sánchez se reunirá hoy con el primer ministro polaco

Las cumbres son también una oportunidad para encuentros bilaterales entre los líderes de los diferentes países. Mientras que António Costa, primer ministro de Portugal, se ha reunido con Leo Varakdar, primer ministro de Irlanda, el presidente español mantendrá un encuentro con Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia. El presidente español dará una rueda de prensa esta tarde cuando termine la segunda jornada de cumbre.

10:50 - Varadkar reafirma que la presencia del ‘backstop’es necesaria

Proteger la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte o asegurar los Acuerdos de paz del Viernes Santo. Esas son las ventajas de la presencia de un ‘backstop’, ha afirmado Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, que se ha mostrado muy “satisfecho” con las conclusiones de ayer.

Ante la posibilidad de que no haya acuerdo, el irlandés ha afirmado que cree que un no acuerdo es “improbable”, pero que se preparan para todos los escenarios.

10:30 - Bettel: “Prefiero un referéndum a que no haya acuerdo”

El primer ministro de Luxemburgo ha reconocido que la pasada noche hubo un “intercambio honesto” de opiniones en el Consejo Europeo. Xavier Bettel ha afirmado que “Theresa May ha hecho un buen trabajo” y ha recordado que el ‘backstop’ es algo que “no se quiere”, pero que debe existir como garantía para evitar una “frontera dura”.

Ante la posibilidad de un segundo referéndum, el primer ministro luxemburgués ha subrayado que es una posibilidad y que es mejor “un referéndum a que no haya acuerdo” y por lo tanto un ‘Brexit’ duro. Y es que para Bettel “todo está abierto” excepto tal vez una renegociación: "nein, nein, nein, nein... 'basta' (en español)".

10:19 Kurz: 'May fue clara'

"No creo que sea necesario enviar mensajes claro. Es necesario que consigamos el Acuerdo de Salida y evitar el escenario del no acuerdo. Tenemos que minimizar el daño para la UE y especialmente para el Reino Unido", ha señalado Sebastian Kurz, canciller austríaco que ostenta la Presidencia del Consejo.

Cuando se marchaban los periodistas le han preguntado si May fue clara en su exposición. "Sí", ha dicho mientras se alejaba, contradiciendo a los comentarios que llegaban anoche sobre que los líderes necesitaban certeza sobre qué quiere la británica.

10:10 - Centeno señala que hay que seguir trabajando en el presupuesto para la zona euro

Mario Centeno, presidente del Eurogrupo, ha señalado que durante este Conseoj se están aprobando los acuerdos a los que se llegó la semana pasada durante la reunión de minsitros de economía y finanzas de la zona euro, como las herramientas para el mecanismo de resolución de los bancos. "Tengo un mandato de los líderes para promover la competitividad y convergencia de la zona euro", ha señalado.

9:55 - Sánchez llega al Consejo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha llegado a la cumbre caminando desde la zona de cocheras, sin necesidad de que el coche le dejase en la puerta, a diferencia del resto de líderes. Poco dado a atender a la prensa a su llegada, hoy tampoco ha hecho declaraciones a los medios.

09:50 - Duro Charles Michel

El primer ministro belga Charles Michel ha reconocido que “no es optimista” sobre la situación actual que atraviesa el Brexit. “Las señales que llegan de ayer ponen en duda la capacidad del Reino Unido de hacer honor a sus compromisos”, ha señalado a su llegada.

09:46 - 'Un mensaje político positivo es un buen mensaje'

“Somos políticos y damos mensajes políticos. Creo que un mensaje político positivo es un buen mensaje”, ha señalado Klaus Iohannis, presidente de Rumanía, sobre las no concesiones a May la pasada noche. Bucarest arranca el 1 de enero su Presidencia rotatoria del Consejo.

09:38 - May acaba de llegar al Consejo

Theresa May, primera ministra británica, acaba de llegar al Consejo, después de que Jean - Cleud Juncker, presidente de la Comisión, dijera ayer que la pm tiene que concretar más lo que quiere y reprochar a los diputados de Westminster que siguiendo los debates en el Parlamento británico tiene la impresión "de que verdaderamente no todo se conoce en detalle".

09:14 - Los líderes comienzan a llegar

Buenos días los líderes europeos comienzan a llegar a la segunda jornada del Consejo de diciembre. La pasada noche nos dejó los siguientes titulares:

- La UE rechaza dar más garantías a May y le pide concreciones

-La UE equilibra sanciones y diplomacia con Rusia en medio de la crisis de Azov

00:36 - Juncker: “Le pido a los miembros del Parlamento británico que lean el acuerdo línea por línea”

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha reclamado a los miembros de la Cámara de los Comunes que “lean el acuerdo de salida línea por línea, que miren en profundidad a la declaración política. Siguiendo los debates en el Parlamento británico tengo la impresión de que verdaderamente no todo se conoce en detalle”, ha afirmado minutos después de la rueda de prensa tras el Consejo Europeo.

00:04 - Arranca la rueda de prensa

Juncker y Tusk afirman que quieren tener una relación lo más cercana posible con el Reino Unido. "El backstop sirve para asegurar que no haya una frontera dura y garantizar la integridad del mercado único", apunta el polaco.





00:00 - Llegan las conclusiones del Artículo 50

Esto es lo que ofrecen los 27 líderes a May:

23:45 Rueda de prensa en minutos

Poco más de dos horas ha durado la discusión de los Veintisiete sobre el "apoyo político" a May tras escuchar a la primera ministra británica. Juncker y Tusk informarán en unos minutos sobre lo acontecido en la sala de reunión.

21:55 - La militancia del BNG aprueba por amplia mayoría ir con ERC y Bildu a las Europeas

Los militantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) han aprobado esta mañana con un 90% de los votos a favor la candidatura conjunta para las elecciones europeas con el partido vasco Bildu y el catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El sábado el Consello Nacional del partido tendrá que ratificar esta candidatura.

La campaña será de “carácter instrumental”, con cada partido haciendo su campaña propia y desplegando programas y candidatos también propios, según recoge el diario ‘Sermos Galiza’. En las últimas europeas el BNG se presentó con Bildu a la Eurocámara, obteniendo la candidatura un escaño que se repartieron entre las dos formaciones. En la actualidad el Bloque cuenta con Ana Miranda como su eurodiputada en el Parlamento.

21:50 - Abatido el terrorista del mercado navideño de Estrasburgo

Chérif Chekatt, sospechoso del ataque terrorista en Estrasburgo, acaba de ser abatido por los gendarmes en el barrio de Neudorf, en la propia ciudad francesa. El barrio había sido registrado esta tarde ante la sospecha de que estuviese escondido en él, tras haber sido visto por última vez en esta zona. El atentado del martes en el mercado navideño de Estrasburgo se ha saldado con dos muertos y una docena de heridos, según la televisión francesa.

21:44 - Reunión Sánchez-Marjan Sarec

Sánchez ha llegado al Consejo en medio de la tensión que Quim Torra, presidente de la Generalitat, tras asegurar que Cataluña debia adoptar "la vía eslovena". El presidente español se ha reunido en los márgenes de la cumbre con Marjan Sarec, primer ministro esloveno. El encuentro ha sido "positivo" y el esloveno le ha transmitido "su total apoyo al Gobierno de España", apuntan fuentes diplomáticas.

21:09 May se marcha de la cumbre

May acaba de abandonar el edificio del Consejo Europeo. Tras exponer sus peticios ante sus 27 homólogos europeos, el resto de líderes debaten ahora cómo dar forma al apoyo político para que la líder tory consiga que el Acuerdo de Salida obtenga el beneplácito de Westminster.

Se espera que la discusión se prolongue durante unas tres horas. Pero todo puede pasar.

17:51 - Más sobre el Brexit

Fuentes diplomáticas han explicado que no esperan que la intervención de Theresa May, primera ministra británica, en el Consejo Europeo vaya a ser muy larga. Después los líderes debatirán sobe cómo pueden ayudar a la líder británica. Según han explicado fuentes europeas las conclusiones que aprobarán en relación al Brexit, que constan por el momento de seis puntos, es un documento que sigue muy en el aire a la espera de que la primera ministra hable.

Lo que parece claro es que hoy habrá una respuesta política a las peticiones de May y más adelante habría una respuesta legal a la misma, aunque esta no se dará en el día de hoy.

17:28 - La UE reafirma su apoyo al gobierno ucraniano ante Rusia

La Comisión Europea ha vuelto a remarcar hoy su apoyo al presidente ucraniano, Petro Poroschenko, tras la escalada de tensión en el Mar de Azov entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas rusas interceptaron varios barcos ucranianos a finales de noviembre y hoy Bruselas ha dado su apoyo a Ucrania en la visita del presidente Poroschenko a Bruselas. Valdis Dombrovskis, vicepresidente a cargo del Euro, ha remarcado el apoyo comunitario a Kiev en este nuevo incidente en el este de Europa. Además, ha subrayado la necesidad de que se pueda navegar "libremente" en el estrecho de Kerv.

Dombrovskis ha pedido que Ucrania siga haciendo reformas tras el anuncio de que Bruselas aportará 4 millones de euros más al país para "asistencia humanitaria" en el oeste de Ucrania, aunque ha puesto en valor lo hecho por el país en los últimos años bajo una "situación complicada". Poroschenko ha agradecido el apoyo del Parlamento o la Comisión Europea ante esta "brutal provocación" de Moscú y ha recordado la "ocupación ilegal" de Rusia y posterior anhexión de Crimea.

17:03 - Pedro Sánchez ha llegado sin hacer declaraciones

El presidente español ha entrado a la sede del Consejo Europeo sin hacer declaraciones a la prensa. Ha sido uno de los pocos mandatarios que no se ha parado a hablar con los medios

16:27 - Tajani reitera que "no se puede cambiar nada del acuerdo"

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha señalado que dijeron que hablarían con Theresa May, primera ministra británica, pero que no puede cambiarse nada. "Podíamos interpretar el tratdo de una manera no resrictiva. Discutir sí, pero no hacer concesiones ni modificar el texto legal de un acuerdo que se ha aprobado por el Consejo", ha aclarado. También ha aclarado que no queiren prorrogar las negociaciones con el Reino Unido.

16:22 - El deseo navideño de la presidenta lituana: “Decide qué es lo que realmente quieres y Santa te lo traerá”

Dalia Gybauskaité, presidenta de Lituania, ha publicado en Twitter un deseo navideño relacionado con el Brexit: “Decide qué es lo que realmente quieres y Santa Claus te lo traerá”. El texto viene acompañado de la foto de un árbol navideño hecho de chocolate, un detalle que han recibido todos los líderes europeos.

16:15 - La corbata 'verde Irlanda' de Juncker

La ropa puede decir mucho de una persona y lanzar mensajes políticos muy potentes. Tal vez es lo que ha pensado el equipo de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que ha acudido a la primera jornada de cumbre con una corbata color verde. Diferentes medios afirman que Juncker trata de hacer un guiño a Irlanda llevando uno de los colores de su bandera. El verde también es el color de la esperanza... ¿casualidad?

16:09 - Conte se hace de rogar

Guiseppe Conte, primer ministro de Italia, ha llegado tarde al Consejo Europeo que se está celebrando hoy. El primer ministro italiano se reunió ayer con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, para abordar el presupuesto italiano.

16:00 - Sesión sobre el MFP

Los líderes llevan ya reunidos un rato pero ahora acaba de comenzar la primera sesión de trabajo, centrada en el futuro del Marco Financiero Plurianual (MFP).

15:56 - El BCE acaba con la compra de nueva deuda

Está hecho. Después de muchos meses anunciándolo y que después de septiembre se recortara el ritmo de compra de bonos de 30.000 millones a 15.000 millones mensuales, hoy el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado el fin de la expansión cuantitativa, aunque seguirá reinvirtiendo los bonos que tiene en cartera adquiridos durante los últimos años en los que ha comprado deuda por valor de 2,6 billones de euros.

Te lo contamos todo en nuestro artículo sobre el último consejo de gobierno del BCE.

15:48 - La policía acordona un barrio de Estrasburgo en busca del atacante huido

El barrio de Neudorf, en Estrasburgo, está siendo acordonado y evacuado por la policía francesa en busca de Chérif Chekatt, sospechoso de haber realizado el tiroteo en el mercado navideño de la ciudad. Este barrio es el último lugar donde se habría visto a Chekatt.

15:41 - El primer ministro irlandés “quiere ratificar el acuerdo” existente

Leo Varakdar, primer ministro de Irlanda, ha mantenido un “largo” encuentro esta mañana con Theresa May, en el que la primera ministra ha informado al líder irlandés sobre la situación en el país y Varakdar ha informado de “la perspectiva irlandesa” en el Brexit. Irlanda no quiere reabrir el acuerdo, ya que “es bueno para Irlanda, el Reino Unido y la Unión Europea”.

El líder irlandés asegura que el ‘backstop’ debe estar ahí para asegurar que no haya una frontera dura entre Irlanda y el Reino Unido, garantizando la continuidad de los Acuerdos de Viernes Santo. Varakdar está abierto a declaraciones explicando el acuerdo, y a “ayudar a que salga adelante”: “Quiero ratificar lo que tenemos”. El primer ministro ha recordado que todos los acuerdos tienen que ser entre Bruselas y Londres, y que no puede haber acuerdos bilaterales con Dublín.

15:30 - Macron: “Tenemos un cuadro jurídico que no se puede cambiar ni reabrir”

Mismo mensaje que el resto de líderes: el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas es un acuerdo jurídico que no se puede cambiar. Emmanuel Macron, presidente francés, ha afirmado que hoy habrá una discusión política en este contexto, siendo la solución política la fórmula para alcanzar la aprobación parlamentaria. Macron también ha tenido unas palabras para las víctimas del atentado de Estrasburgo.

15:22 - Mogherini quiere que el Consejo mande un mensaje a Rusia para que libere a los 24 marinos ucranianos capturados

Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Exteriores, ha señalado que el Consejo va a tratar el trabajo hecho por los servicios exteriores de la UE en relación a los acuerdos de seguridad con la OTAN y también ha querido dejar claro que va a usar la fuerza del Consejo para mandar un mensaje a Rusia para que libere a los 24 marineros ucranianos capturados el 25 de noviembre cerca del estrecho del Kerch.

15:18 - Croacia se abre a "explicar" el tratado del Brexit

Andrej Plenkovi?, primer ministro de Croacia, ha recordado que hay que encontrar una solución “comprensiva y sensitiva” sobre inmigración. Por otra parte, el croata ha recordado que el referéndum sobre el Brexit no se debería haber celebrado, como no se celebró uno para el acceso al club comunitario.

Además, ha subrayado que el acuerdo sobre el Brexit es “muy bueno” y que sigue en la mesa, aunque afirma que hay que “explicar” lo que viene plasmado en el papel y buscar unas nuevas relaciones para el futuro con el Reino Unido.

15:05 - Kurz hace hueco a "mejores explicaciones" sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido

Sebastian Kurz, primer ministro de Austria, ha explicado que no va a negociarse otro acuerdo, pero que sí hay huevo para encontrar una interpretación mejor o para explicar mejor la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea.

14:58 - Costa recuerda que "siempre" han ayudado al Reino Unido

António Costa, primer ministro de Portugal, ha recordado que la Unión Europea siempre ha ayudado al Reino Unido, desde las "noches" en las que hablaban con el exprimer ministro David Cameron a la actualidad. Costa cree que la negociación está "hecha" y que se había llegado a un acuerdo con el que Theresa May se sentía "plenamente realizada". Además, Costa ha afirmado que no quiere sustituir a la Cámara de los Comunes, que es soberana para aceptar o rechazar el acuerdo. El primer ministro ha afirmado que ahora se tienen que poner los ojos en un acuerdo "más importante", que son las futuras relaciones con Londres.

14:51 - El primer ministro polaco espera que el Reino Unido “extienda su mano”

“Creo que seguiremos siendo amigos”, ha afirmado Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia. El líder conservador ha recordado que la Unión Europea ha extendido su mano, y ahora espera lo mismo del otro lado. Morawiecki ha destacado que no habrá una renegociación de lo acordado sobre el Brexit.

14:45 - Merkel señala que no se puede cambiar el acuerdo de Brexit que los 27 Estados aprobaron

Angela Merkel, canciller alemana, ha llegado al Consejo y ha señalado que no se puede "cambair el acuerdo de Brexit que los 27 Estados acordaron". También ha explicado la agenda de hoy. "Primero el presupuesto de la UE, en segundo lugar las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como Serbia y Kosovo", ha indicado. "El tercer tema a discutir es el Brexit", ha finalizado.

14:39 - Rutte siente “admiración” por May y recuerda que el acuerdo sigue las líneas rojas de Londres

“Es el día de las clarificaciones”. El primer ministro holandés no está dispuesto a reabrir el acuerdo del Brexit, ya que ha recordado que ha seguido las líneas rojas marcadas por Londres, como el fin del libre movimiento de personas. Rutte ha llamado a “desmitificar” el backstop y ha afirmado que siente “admiración” por la premier británica. “Cuando escuché risas en el Parlamento no me pareció esa respuesta de los parlamentarios muy ‘british’”, ha reconocido el neerlandés. Rutte se ha reunido este martes con Theresa May en La Haya.

14:26 - Iohannis recomienda a Reino Unido aceptar el acuerdo

Klaus Iohannis, presidente de Rumanía, ha señalado que el Consejo “ya votó sobre el acuerdo y lo aprobamos. “No es frustrante (que no termine de aprobarse), es importante para Reino Unido y para Europa”, ha señalado. El presidente rumano ha señalado que el Consejo “ya votó sobre el acuerdo y lo aprobamos".

14:09 - Bettel, dispuesto a "aclarar", no a "renegociar"

Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, se ha mostrado contento de la victoria de ayer de Theresa May en el voto de confianza al que se tuvo que enfrentar dentro de su propio grupo parlamentario. "Reengociar va a ser muy, muy complicado. Pero quiero ayudar a May. Estamos abiertos a ayudarla".

13:58 - Theresa May, de las primeras en llegar

La líder conservadora ha llegado hace unos minutos a Bruselas, donde ha reconocido que el de ayer fue un día difícil, pero se ha mostrado agradecida por el apoyo obtenido en el voto de confianza al que se vio sometida ayer dentro de su partido. May asegura que ha escuchado las preocupaciones de aquellos que no la han apoyado ayer.

Por otra parte, May ha desvelado por primera vez en público su plan de no presentarse a la reeleción, aunque "le encantaría poder hacerlo". Además, la líder tory ha afirmado que no espera "avances inmediatos" en las conversaciones para sacar adelante el acuerdo del Brexit. A su llegada se ha encontrado al primer ministro de Luxemburgo, que ha dicho a la prensa que "están aquí para ayudar".

10:38 - A la espera del Consejo

10:33 - Otros asuntos en agenda

Ya os hemos avisado de que no es lo único que estará ocurriendo hoy.

11:45 - El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg recibe al presidente ucraniano Petro Poroshenko

12:00 - Comienza las cumbres de partido previas al Consejo Europeo, con Albert Rivera, líder de Ciudadanos en la de ALDE y Pablo Casado, líder del Partido Popular, en la del Partido Popular Europeo (PPE).

13:00 - Encuentro entre Poroshenko y Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea.

14:30 - Rueda de prensa del BCE en el que Mario Draghi anunciará el final del programa de compras

15:00 - Comienza el Consejo Europeo de diciembre

Sin hora: continúa el intercambio de golpes entre la Comisión Europea y el Gobierno italiano, por lo que esperamos que haya novedades a lo largo del día de hoy.

Buenos días y bienvenidos a este directo del Consejo Europeo de diciembre que estará centrado en esta primera jornada en el Brexit, aunque también se tratarán otros asuntos durante la cena. No es lo único que estará ocurriendo durante el día, por lo que también os contaremos las últimas novedades del 'culebrón' del presupuesto italiano y también el resultado de la última reunión anual del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).