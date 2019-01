Europa en directo: 17 de enero

Sigue la actualidad de este 17 de enero en Europa. La jornada de este jueves está marcada por la resaca del Reino Unido: May sobrevivió ayer a una moción de censura presentada por Corbyn, pero dejó la "puerta abierta" a dialogar con el líder laborista para presentar un plan B. También victorioso salió Tsipras en Grecia de otra moción por el nombre de Macedonia.

El Ministerio de Fomento se reúne con la Comisión Europea por Iberia

El ministerio de Fomento se ha reunido hoy con miembros de la Comisión Europea para resolver si Iberia tiene o no la suficiente participación europea en su accionariado para seguir volando dentro de la UE una vez se haga efectivo el Brexit. Si Bruselas considera que la compañía aérea no está controlada mayoritariamento por capital comunitario, dejará de volar en terreno europeo.

Según fuentes gubernamentales, Cecilia Malstrom, comisaria Europea de Transportes, ha escrito a todos los comisarios de la UE solicitando información sobre las compañías que podrían verse afectadas por el Brexit, sin que ello suponga ninguna fecha límite para determinar las condiciones de propiedad y control de ninguna compañía aérea concreta.

Podemos y Catalunya en Comú denuncian ante la Comisión el bloqueo del Open Arms en Barcelona

Podemos y Catalunya en Comú han enviado una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que denuncian la situación de bloqueo del barco humanitario Open Arms en el puerto de Barcelona. En la pregunta, las dos formaciones señalan que la decisión de bloquear el buque supone “la vulneración del derecho marítimo e internacional por parte de los Estados”, a pesar de que “el Protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de migrantes prohíbe criminalizar la asistencia humanitaria” y contraviniendo lo establecido en “la Convención de Ginebra, la Convención del Derecho del Mar y la Resolución del Parlamento Europeo de 5.7.2018 para impedir la penalización de ayuda humanitaria”.

En un comunicado, las dos formaciones piden a la Comisión que “tome medidas para instar a los Estados miembros a que cumplan con el derecho marítimo, internacional y humanitario y que adapte las directivas europeas al Protocolo Naciones Unidas para prohibir la criminalización de la ayuda humanitaria en la Unión Europea”.

La inflación de la Unión Europea se sitúa en diciembre en el 1.7%

La inflación baja al 1,7% en la Unión Europea en diciembre de 2018, y baja tres décimas respecto al 1,9% de noviembre según cifras de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. También baja la inflación en la eurozona, que se sitúa en el 1,6% en noviembre frente al 1,9% de noviembre.

Una carta para Theresa

Deje de pensar en que podría no haber acuerdo y en gastar dinero en ello. Es el resumen de la carta abierta de Jeremy Corbyn, líder laborista, a Theresa May, primera ministra británica. May había llamado a Corbyn a una reunión para encontrar un plan B sobre el Brexit, pero Corbyn lo ha rechazado. Lo hace porque no está asegurado que May no siga pensando en ejecutar un Brexit sin acuerdo, aunque el laborista no se niega a hablar si May cambia “sus líneas rojas”.

Corbyn ha fijado en 4.200 millones de euros la factura a las preparaciones para un escenario sin acuerdo, que a su juicio podrían ser gastados “en servicios públicos con necesidad de dinero”. Aunque en la carta no se refiere directamente a ninguno, el servicio público de salud suele ser uno de los elementos que podría recibir más financiación.

Berlusconi se presentará a las europeas

Silvio Berlusconi, líder del partido Forza Italia, acaba de anunciar que se presentará en las listas del partido para las elecciones europeas de mayo. El exprimer ministro de Italia, de 82 años, afirma que "su conocimiento, experiencia y habilidad de convencer" puede jugar un importante rol y hacer ver a la población que la UE se distancia de "los valores occidentales".

España es de los países de la UE con menos médicos de medicina general por habitante

75. Esos son los médicos de medicina general con los que cuenta España por cada 100.000 habitantes. Esta cifra sitúa al país como el quinto de la UE con la cifra más baja. El líder es Portugal, con 253 doctores por 100.000 personas y el que cuenta con menos es Grecia, donde la cifra baja a 42. Junto a Portugal se encuentran Irlanda, Austria y Países Bajos, y la clasificación la cierran Bulgaria, Eslovenia y Letonia.

Corbyn habla a May: "¡Quite la opción de que no haya acuerdo de la mesa ahora!"

Jeremy Corbyn, líder de los Laboristas, ha afirmado que su partido está dispuesto a hablar para desatascar la crisis del Brexit, incluso a apoyar un acuerdo que se base en las ideas que ellos siempre han apoyado, pero no bajo cualquier condición. Corbyn ha afirmado que la primera ministra es incapaz de encontrar un acuerdo que una al país, y teme que esté haciendo que corra el reloj para "amenazar" a la Cámara de los Comunes con que no haya acuerdo para que voten su texto firmado con Bruselas.

Es por ello que tiene que retirar la idea de que no haya acuerdo sobre la mesa. "¡Quite esa opción ahora!", ha exclamado en un mítin en Hastings. Ese extremo es el que bloquea las conversaciones entre May y Corbyn en este momento, que el laborista ha calificado como una "estratagema". Corbyn ha vuelto a señalar que las elecciones generales son la única opción de desatascar el "camino sin salida" donde está el Brexit.

May y Juncker

Desde los últimos acontecimientos de ayer, May y Juncker no han hablado por teléfono, pero sí se han "escrito", ha señalado Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión, en la rueda de prensa diaria. Sobre la ampliación del Artículo 50, Schinas ha apuntado que no comentarán nada ya que corresponde a Londres hacer esta petición, de hacerlo "debe establecer las razones para esa ampliación", ha agregado.

Conversaciones, pero de momento no con Corbyn

Theresa May, primera ministra británica, se lanza a sondear a las diferentes bancadas del Parlamento en busca de apoyo y para testear el ambiente entre sus rivales. Aunque de momento no lo hará con Jeremy Corbyn, líder laborista, que se niega a sentarse en la misma mesa que May hasta que no descarte la posibilidad de abandonar la Unión Europea sin acuerdo.

Aunque su bancada lo apoya en esta idea, Corbyn ha recibido sonoras bofetadas de algunos periódicos en sus portadas. The Times afirma que el laborista “desprecia las conversaciones sobre el Brexit”, mientras que el sensacionalista Daily Mail destaca que “el destructor Corbyn cierra la puerta de Theresa (May)”. La primera ministra se mostró “decepcionada” en una comparecencia pública frente a Downing Street por el rechazo de su invitación por parte del líder de la oposición.

Habrá Gobierno en Suecia: el Partido de Izquierda se abstendrá

Se desvela la última incógnita sobre la formación de Gobierno en Suecia: Stefen Löfven será primer ministro tras firmar un pacto con Los Verdes y los partidos de Centro y Liberal, pero también con la abstención del Partido de Izquierda. Esta formación era necesaria para que este pacto saliese adelante, y ayer aclaró que se abstendrá.

Había muchas dudas sobre si finalmente darían apoyo a este Gobierno, que supondrá un giro a postulados más centristas y liberales por el apoyo de estos dos partidos. El Gobierno tendrá ministros socialdemócratas y verdes ,mientras que los otros dos partidos controlarán al ejecutivo desde fuera. En la anterior legislatura Löfven había gobernado en coalición con el Partido de Izquierda.

Agenda

-Hoy Theresa May, primera ministra británica, comienza a dialogar con todas las formaciones políticas. La llave lo tienen los laboristas, que exigen que la líder tory garantice que no habrá un no acuerdo

-En el Parlamento Europeo, se vota nueva medida que permitirá cerrar el grifo de las ayudas europeas a aquellos Estados miembro que “interfieran en la independencia judicial o no persigan el fraude y la corrupción”

-Federica Mogherini, Alta Representante de Exteriores de la UE, se encuentra en Marruecos en el marco de reforzar la alianza "estratégica con el país". Ayer, la Eurocámara avaló extender al Sáhara las condicones comerciales de Rabat

Estos son los eventos programados para el resto de la semana

Buenos días

Buenos días. Estos son los titulares que nos dejó la maratoniana jornada de ayer

May sobrevive, pero el Brexit sigue en terreno desconocido : Tan solo 24 horas después de una derrota histórica y un mes después de superar una moción de confianza interna, Theresa May, primera ministra británica, volvía a sobrevivir ayer. Por 19 votos de diferencia, la Cámara de los Comunes le ha dado su apoyo frente a la moción presentada por la oposición laborista.

Pedro Sánchez comparece en el Parlamento Europeo : Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, se convertía ayer en el 15º líder europeo en debatir en el pleno de Estrasburgo sobre el futuro de la UE. Multilateralismo, federalismo, feminismo o socialismo fueron algunas de las palabras clave del discurso del mandatario socialdemócrata.

El pleno aprueba ampliar al Sáhara el acuerdo comercial con Marruecos: el Parlamento Europeo votó sí a incluir los productos con etiqueta “Made in Sáhara” en el acuerdo comercial que mantiene Marruecos. El pleno considera que ayudará a la región mientras se encuentra una solución a su conflicto de soberanía, al tiempo que la izquierda y el Frente Comisario denuncian que esta decisión contradice a la Justicia europea e internacional.

Barnier ve más cerca que nunca que no haya acuerdo del Brexit : el francés hizo balance en la Eurocámara sobre la salida de Reino Unido pocas horas después de la derrota de May en la votación del acuerdo. El negociador jefe del Brexit por parte de la UE afirmo que la Comisión “toma nota”, mientras ve la posibilidad de que no haya acuerdo más cerca que nunca.

Así reaccionaron los líderes europeos al laberinto del Brexit : “No ha sido la mejor opción”, “catastrófica decisión” o “malas noticias” fueron algunos de los comentarios de los países de la UE y de las instituciones comunitarias. Alemania o Austria fueron muy duras con la decisión del Parlamento británico de decir no al acuerdo de salida.