Europa en directo: Eurogrupo, Exteriores y Plan B de May

"Me parece que una diferencia de votos tan grande no puede salvarse con ajustes marginales. No creo que [May] pueda convencer a los diputados presentando los mismos con ligeros retoques. El rechazo ha sido tan grande que no basta con pulir lo que fue rechazado", ha señalado Josep Borrell, ministro de Exteriores español, a su llegada al Consejo.

