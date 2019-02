Europa en directo: 20 de febrero de 2019

Además, ha remarcado que el partido del primer ministro húngaro no le apoyó en su candidatura para presidente de la Comisión, lo mismo que hizo la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen. "No me votaron en la Eurocámara. La extrema derecha tampoco. Recuerdo a Le Pen diciendo que no me iba a votar. Le dije: 'Hay votos que no quieres", ha afirmado Juncker, según recoge Europa Press.

Nuestro sitio web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario, conocer sus hábitos de navegación y ofrecerle mejor contenido. Si continúa navegando por el sitio entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar

Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents. By using this website you consent to our cookie policy. Accept