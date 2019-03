Así hemos contado la cumbre europea de primavera decisiva para el Brexit

Los líderes europeos comenzarán a llegar hoy a las 8:30 al Consejo Europeo. Los Jefes de Estado y primeros ministros van a preparar hoy la cumbre bilateral con China, en materia de comercio, competitividad y política industrial. Ayer, los Veintisiete aprobaron una extensión del Brexit hasta el 22 de mayo siempre que Theresa May, primera ministra británica, consiga el 'sí' del Parlamento británico la próxima semana. Si no, la extensión será hasta el 12 de abril y el Reino Unido tendrá que ofrecer un nuevo plan sobre cómo quiere proceder.

Aquí las conclusiones de la primera cumbre europea del año

El Consejo Europeo ha hecho públicas las conclusiones adoptadas por los Veintisiete en el día de hoy en materia de competitividad, cambio climático, relaciones exteriores y seguridad y desinformación.

Se pueden encontrar clicando aquí .

Macron: “El proyecto europeo no puede ser prisionero del Brexit”

El presidente Emmanuel Macron ha afirmado que el Brexit debe dejar de tener el monopolio temático de las reuniones de los Veintiocho y dejar espacio a otros temas como las relaciones con China, la estrategia europea comercial y financiera o el cambio climático. “Si bien he defendido claramente las conclusiones adoptadas en cuanto al Brexit, China o la desinformación, las conclusiones sobre el cambio climático son insuficientes. No responden con claridad a los compromisos de adquiridos en 2015 ni a los desafíos del clima confirmados por los científicos ni a las reivindicaciones de los jóvenes que se manifiestan”-

El primer ministro irlandés ahonda en la idea de una relación más cercana UE-Reino Unido si no se aprueba el acuerdo

Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, ha destacado que espera que la semana que viene el Parlamento británico apruebe el Acuerdo de Salida, ya que Theresa May, primera ministra británica, cree que puede conseguirlo. Pero si eso no ocurre el irlandés ha destacado que además de un no acuerdo otras opciones como una relación más cercana con la UE, como la Unión Aduanera, entran en la partida. Varadkar espera que, en el caso de que falle la aprobación del Acuerdo de Salida por tercera vez, el Parlamento lleve a cabo diferentes votaciones que indiquen la mejor opción para proceder antes de esa fecha límite del 12 de abril.

Tusk y Juncker comparecen ante los medios tras el final de la cumbre

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha manifestado estar “contento” con la manera en la que se han desarrollado las negociaciones por el Brexit durante la cumbre. Tusk ha asegurado que “todo puede pasar hasta el 12 de abril”, pero que en cualquier caso “está en manos de nuestros amigos británicos”.

Por su parte, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, ha centrado su intervención en China y la próxima cumbre entre el país asiático y la UE que tendrá lugar el 9 de abril. El jefe del Ejecutivo comunitario ha asegurado que el comercio con China sufre de “asimetrías que crean desequilibrios” y que por tanto, será necesario negociar una “competencia en igualdad de condiciones”.

Angela Merkel en rueda de prensa

La canciller alemana ha declarado que los británicos "tienen que dejar claro qué quieren hacer". Ha añadido que “debemos esperar a conocer los resultados del Reino Unido. Esta es ahora la prioridad”. También ha afirmado que ayer se tuvo una charla "muy sincera" con Theresa May, y que la primera ministra puso "mucho esfuerzo en defender los intereses británicos y en negociar”.

También ha destacado las conversaciones que los jefes de Estado y de Gobierno han mantenido esta mañana en torno a las relaciones con China y las "fake news".

Pedro Sánchez en rueda de prensa

El presidente del Gobienro español afirma que el retraso de cerca de cinco horas que se produjo la pasada noche en torno al Brexit se debió a las "implicaciones jurídicas" de la prórroga del Brexit en las elecciones europeas.

Asimismo, ha destacado la necesidad de seguir reforzando el Mercado Interior y ha abogado por una "estandarización de la fiscalidad en la Unión". "Estábamos decididos como club, pero se ha debilitado durante los últimos meses".

Concluye la reunión de líderes europeos en Bruselas

Concluye la reunión de líderes europeos en Bruselas dos horas más tarde de lo esperado. Los presidentes y jefes de Gobierno han rubricado las conclusiones y, a continuación, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo, y el resto de líderes nacionales ofrecerán sus respectivas ruedas de prensa.

La primera ministra islandesa duda que la EFTA sea la solución que está buscando el Reino Unido

En su visita a Bruselas por el 25 aniversario de la EFTA, que engloba a Noruega, Lietchestein e Islandia, Katrín Jakobsdóttir, primera ministra islandesa, ha sido inquirida si la presencia del Reino Unido en esa asociación de países europeos pero fuera de la UE podía ser una opción. Y aunque ha destacado que sí, que es una opción, ha remarcado que "no sabe si es la solución que está buscando el Reino Unido". Estos países están dentro del Espacio Económico Europeo. De todas maneras, ha señalado que estarían "felices" de hablar con Londres de ello si es que desde el país se quiere.

Minuto de silencio de los líderes europeos por las víctimas del ataque terrorista en Bruselas hace 3 años

Los líderes europeos han hecho una pausa en su debate de la Cumbre del Consejo Europeo para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de Bruselas occuridos hace exactamente tres años. Los ataques acabaron con la vida de 32 personas y se produjeron simultáneamente en el aeropuerto de la capital belga y en la parada de metro de Maelbeek, a escasos metros de los principales edificios de las instituciones europeas.

Donald Tusk celebra junto al resto de líderes el 25º aniversario del Espacio Económico Europeo

Acompañado de los líderes de la Unión Europea, además de los primeros ministros de Liechtenstein, Islandia y Noruega, Donald Tusk ha pronunciado un discurso con motivo del 25º aniversario del Espacio Económico Europeo (EEA, en sus siglas en inglés).

“Hemos trabajado como una familia, construyendo una mejor Europa para todos nuestros ciudadanos y podéis sentiros orgullosos de este logro”, ha expresado Tusk, frente a los líderes de los 31 países.

“El acuerdo EEA no es una transacción breve sino un acuerdo a largo plazo, donde todo el mundo contribuye y todo el mundo se beneficia”, ha concluido el presidente del Consejo, al que han seguido los primeros ministros de los Estados no miembros de la UE con sendos discursos y una foto de familia.

Sánchez se ha reunido con Macron, Merkel, Tusk y Tajani

Durante la cumbre europea Sánchez ha mantenido encuentros bilaterales con Macron, Merkel, Tusk y Tajani. Con los primeros ha debatido de forma "cordial" y "en buena sintonía" sobre el futuro de la UE con énfasis en el Marco Financiero Plurianual (MFP), y sobre todo en la Europa post-elecciones. "A pesar de que los tres (Merkel, Sánchez y Macron) pertenecen a familias políticas distintas en sus en casa, en Bruselas pertenecen a la misma familia europeísta", ha señalado una fuente gubernamental. Con Tusk, el presidente español solo habló del Brexit y con Tajani sobre las elecciones europeas.

Sobre el Brexit, España se muestra "satisfecha" con los acordado durante la noche de ayer porque, para La Moncloa, cumple con el doble objetivo de "dar una última oportunidad al acuerdo" y "ofrecer seguridad jurídica a Europa". Sobre la posibilidad de ratificación en el Parlamento británico, España lo ve "todavía lejos, pero más cerca que en las dos ocasiones anteriores".

Durante la jornada de este viernes, España empujará para que "Europa sea la locomotora contra el cambio climático" y para impulsar la Unión Bancaria y el Mercado Interio.

Comienza la segunda jornada de trabajo para los líderes de la UE centrada en China y la economía

Arranca la segunda jornada de trabajo para los líderes de la UE en esta Cumbre del Consejo Europeo. Después de un primer día dedicado exclusivamente a la salida del Reino Unido, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hoy debatirán sus conclusiones sobre China, de cara a la cumbre bilateral UE-China que se celebrará en dos semanas, y desinformación.

Otros temas en la agenda serán una actualización del Banco Central Europeo sobre la situación económica, el 25º aniversario del Espacio Económico Europeo y el informe de la presidencia rumana del Consejo sobre la implementación de las decisiones del Consejo Europeo.

Pedro Sánchez ha mantenido una breve reunión bilateral con Merkel

Pocos minutos después de su llegada a la segunda jornada de la cumbre europea, Pedro Sánchez, presidente español, ha mantenido una reunión bilateral con Angela Merkel, canciller alemana, tal y como estaba previsto en su agenda. Hasta ahora tan sólo se sabe que la reunión ha durado unos 25 minutos.

Además, todo apunta a que la reunión bilateral que Sánchez tenía prevista con Emmanuel Macron, presidente francés, ha sido cancelada.

El primer ministro luxemburgués ve voluntad por parte de May para alcanzar un acuerdo

“He dormido muy bien. Hacía días que no dormía tan bien pensando en el Brexit”, ha bromeado Xavier Bettel, primer ministro luxemburgués al llegar a la cumbre. “Ahora los británicos tienen una semana para demostrar que hay una voluntad de hacer algo constructivo y cotinuar con el compromiso acordado por el gobierno”. En cuanto a la posibilidad de extensión, Bettel ha afirmado que “no es alargar el sufrimiento si no intentar llegar a un acuerdo, ese es el objetivo, nos interesa a todos”. “May me ha escrito esta mañana para decirme volvía a Londres para tratar de convencer sobre el acuerdo, así que hay una voluntad de trabajar”, ha concluido el luxemburgués.

Una petición para revocar el Artículo 50 alcanza los 2 millones de firmas

Una petición iniciada ayer en la web del Parlamento británico para suspender el Artículo 50 y, por tanto el Brexit, ha alcanzado ya casi dos millones de firmas. Sin embargo, tal y como ha comprobado este periódico, no existen mecanismos de control efectivos para apoyar la propuesta y basta con introducir un código postal de Gran Bretaña para poder registrar el apoyo a la petición.

Este mecanismo de la Cámara de los Comunes permite a los ciudadanos británicos proponer medidas para que sean consideradas por el Parlamento británico. Según el reglamento de Westminster, si la petición supera las 100000 firmas deberá ser sometida a debate por los parlamentarios.

Angela Merkel y Victor Orbán asisten al Consejo para reunirse con sus homólogos

Angela Merkel, canciller de Alemania, y Victor Orbán, primer ministro húngaro, han llegado al Consejo para reunirse con sus homólogos euopeos. La líder germana señaló que aunque se han adoptado las medidas de emergencia más importantes, seguirán "trabajando hasta el último día, hasta la última hora, para intentar que los planes de contingencia no entren en vigor, a pesar de que las medida ya se han tomado".

Pedro Sánchez, presidente de España, llega a la cumbre

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha llegado a la cumbre para reunirse con sus homólogos europeos sin pasar por las preguntas de los periodistas. El presidente socialista señaló ayer que "se ha llegado a un acuerdo que es satisfactorio para ambas partes" y que no quiere "una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea, pero ahora tiene que ser el Parlamento británico el que diga qué es lo que quiere".

'La decisión tomada ayer es una buena decisión porque permite dar claridad', afirma Charles Michel, primer ministro de Bélgica

“Esperamos que los británicos hagan una elección racional, una elección para mantener un vínculo cercano con europa sobre el ámbito económico, sobre el ámbito de la seguridad, etc. Ahora esperamos que los británicos digan claramente a los europeos que quieren para el futuro. La decisión tomada ayer es una buena decisión porque permite dar claridad. Hay dos posibilidades, bien el parlamento británico mañana o la próxima semana adopta una decisión positiva, y si es el caso habrá una extensión para implementar el acuerdo, bien adopta una decisión negativa, y en ese caso deberemos estar preparados para un no-acuerdo. La Comisión europea se ha preparado, Bélgica se ha preparado", ha señalado Charles Michel, primer ministro belga y el más madrugador de los asistentes.





Tras la frenética jornada de jueves, comienza este viernes. Los líderes de la Unión Europea van a preparar la cumbre con China que se va a celebrar en abril. Entre los temas que van a tratar: comercio, competitividad, política industrial, reforma de la Organización Mundial del Comercio y cambio climático.

En materia exterior, también se espera que los líderes de la UE reconfirmen su plena solidaridad y apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania con motivo del quinto aniversario de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia.

Ayer, los Veintisiete decidieron extender el Brexit hasta el 22 de mayo si Theresa May consigue el sí del Parlamento británico la próxima semana, y hasta el 12 de abril en caso de que no se apruebe. En este último escenario, Reino Unido tendrá que ofrecer un nuevo plan para saber qué pasos continuar.

May afirma que lo acordado hoy remarca la importancia de aprobar el acuerdo

La primera ministra ha vuelto a insistir en lo fundamental del voto de la semana que viene en el Parlamento británico del Acuerdo de Salida. May ha saludado lo aprobado esta noche entre los Veintisiete y ha destacado que si no se aprueba el texto, el Parlamento británico tendrá que decir sobre cómo proceder antes del 12 de abril. Si Westminster no aprueba el acuerdo el Reino Unido se vería obligado a decidir sobre un nuevo plan para el Brexit, que incluye la posibilidad de un no acuerdo.

Aquí el acuerdo rubricado tras ocho horas de debate:

Sánchez espera una "amplia" mayoría del acuerdo en la Cámara de los Comunes

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, espera que una mayoría amplia del Parlamento británico apoye el Acuerdo de Salida la semana que viene. España considera que es "un buen acuerdo" que es "satisfactorio para las dos partes". Sánchez ha ratificado que ahora todo depende del Parlamento británico. Sánchez también ha afirmado que siguen sobre la mesa otras opciones como un no acuerdo.

Los Veintisiete ofrecen una extensión hasta el 22 de mayo si May consigue aprobar el acuerdo

Aunque no ha expresado en qué terminos, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha afirmado que existe ya un acuerdo entre los Veintisiete sobre la extensión del Brexit. Ese acuerdo sería una extensión de la membresía británica hasta el 22 de mayo, día antes de las elecciones europeas. Pero, si el 12 de abril la primera ministra no ha conseguido aprobar el acuerdo en la Cámara de los Comunes, se espera que el Reino Unido explique qué plan tiene para el Brexit. Entre las opciones está que la británica pida una extensión larga, que incluiría la participación del Reino Unido en los comicios europeos, pero también un 'no acuerdo'.

May, "evasiva"

Fuentes comunitarias apuntan a que el debate a Veintisiete sigue y la rueda de prensa se demorará en torno a una hora. Explican que durante la hora y media que May ha estado con sus socios comunitarios ha sido "evasiva" y apenas ha ofrecido detalles sobre cuándo espera celebrar la votación y cómo planea aglutinar una mayoría en Westminster.

‘Haz el amor, no el Brexit’: el bus que ha recorrido hoy Bruselas

Con unas cabezas de Angela Merkel, canciller de Alemania, y de Theresa May, primera ministra británica, una campaña de Avaaz bajo el título ‘Haz el amor, no el Brexit’ ha llegado al barrio europeo de Bruselas en plena primera jornada de la cumbre que decidirá si concede una extensión del Artículo 50 al Gobierno británico.

Los carteles de la campaña van acompañados de un hastagh que pone “Yes we vote” (Sí votamos) y carteles con la fecha de las elecciones europeas, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo.

La Wikipedia alemana, en negro durante 24 horas en protesta contra las nuevas leyes europeas de derechos de autor

“Esta es nuestra última oportunidad. Ayuda a modernizar el derecho de autor en Europa”. Así reivindica la Wikipedia alemana durante todo este jueves su frontal rechazo a la normativa que está preparando la Unión Europea para regular los derechos de autor en línea. “La reforma propuesta podría restringir severamente el acceso gratuito a internet”, señalan desde la Enciclopedia virtual.

“Incluso las plataformas en internet más pequeñas tendrían que prevenir preventivamente la infracción de derechos de autor de sus usuarios”, reza el texto de la protesta. Los críticos señalan que la nueva directiva puede poner en riesgo la libertad de expresión en Europa.

Según la nueva normativa, las plataformas de intercambio mayoritario de contenido, como Facebook o Twitter, se convertirían en las responsables de las violaciones de derechos de autor de sus usuarios. La nueva normativa también sería aplicable a Youtube. Los críticos apuntan a que los filtros podrían poner las plataformas coarten la conversación.

Una filtración de las conclusiones del Consejo hablaría de una extensión hasta el 22 de mayo si May aprueba el acuerdo esta semana

Es lo que afirma Alberto Nardelli, periodista de Buzzfeed. En un tuit afirma que el borrador filtrado hablaría de aprobar antes del 29 de marzo una extensión hasta el 22 de mayo, día antes de que comiencen las elecciones europeas en algunos países, si la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo esta semana. El papel hablaría también de que sería la única extensión posible, y nada más allá de ese día, puesto que la primera ministra no quiere celebrar elecciones europeas.

La Autoridad Bancaria Europea tendrá más poderes para luchar contra el blanqueo de dinero

El Consejo Europeo y la Eurocámara han acordado un conjunto de propuestas para revisar el funcionamiento del sistema europeo de supervisión financiera. Entre las medidas acordadas, la UE reforzará el papel de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para hacer frente al lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo, uno de los temas que más preocupan en Bruselas. El acuerdo provisional se presentará para su aprobación a los Embajadores de la UE.

“Hay que evitar que casos como los recientes escándalos sobre lavado de dinero vuelvan a ocurrir”, ha señalado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión. El objetivo de estas medidas es mejorar el papel de las instituciones que supervisan los agentes económicos de la Unión Europea. Tras la crisis financiera, las instituciones comunitarias decidieron introducir un único reglamento que fuese aplicable a todos los Estados miembros de regulación y supervisión. También creó la ESA (Tres Autoridades europeas de Supervision).

Ahora, Bruselas harán una primera revisión de las tareas, poderes, gobernanza y financiamiento de las instituciones encargadas de la supervisión bancaria. El texto acordado mejora el sistema actual de convergencia de supervisión para que el proceso sea más eficiente, coherente y transparente. También refuerza el papel y los poderes del Presidente de la ESA, aunque mantiene el principio según el cual las decisiones deben ser tomadas por la Junta de Supervisores y garantiza un papel clave para las autoridades nacionales competentes.

Los líderes europeos comienzan a debatir sin May sobre la extensión del Brexit

Después de casi dos horas de debate con Theresa May sobre su petición de extensión del Brexit hasta el 30 de junio, comienza aproximadamente a las 5 y media de la tarde el debate entre los Veintisiete y sin May. La rueda de prensa sobre el Brexit que van a dar Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, sigue programada para las 7 de la tarde, pero parece complicado que se cumpla ese horario.

Bruselas impulsa la cooperación fiscal entre los Estados miembros de la UE

La Comisión Europea ha aprobado este jueves un acuerdo provisional para proveer fondos para el programa de cooperación fiscal de la Unión Europea, conocido como ‘Fiscalis’, para el próximo periodo presupuestario 2021-2027. El programa apoyará la "cooperación entre las administraciones fiscales de los Estados miembros" y contribuirá a "mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión”, ha informado la Comisión Europea a través de un comunicado de prensa.

Tajani muestra su "profunda decepción" por la situación del Brexit en su discurso de apertura

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha mostrado su “profunda decepción” por el hecho de que el gobierno del Reino Unido "no haya logrado aún" obtener una mayoría para el acuerdo propuesto en la Casa de los Comunes. “Debemos reconocer que en el transcurso de las negociaciones, el problema fundamental han sido las ‘líneas rojas’ marcadas por May después del referéndum”, ha destacado el presidente en el discurso de apertura de la cumbre europea.

“Hemos demostrado gran paciencia, dado garantías adicionales y drásticas interpretaciones legales, como se nos ha pedido que hagamos. Y todo para nada, parecería”, ha declarado el presidente de la Eurocámara. “Debemos saber cuál es el propósito de la extensión. El parlamento del Reino Unido ha votado una docena de veces ‘contra' algo. Creo que es hora de que el Reino Unido comience a decirnos lo que quiere, y no solo lo que ‘no quiere’”.

Por último, Tajani ha resaltado que al Parlamento Europeo le gustaría ver "dos cosas": primero, que la extensión sea “lo más corta posible, preferiblemente antes del 11 de abril”. Segundo, que la semana que viene la Cámara de los Comunes vote a favor del acuerdo del Brexit, pues “si no es así, una extensión corta sería inútil”.

El Ejecutivo comunitario pone en marcha un “fortalecido” Mecanismo de Protección Civil de la UE

La propuesta del Ejecutivo comunitario sobre fortalecer la respuesta colectiva de la UE a los desastres naturales, conocida como rescEU y presentada el pasado mes de diciembre, ha entrado en vigencia esta mañana. Así, el renovado Mecanismo de Protección Civil que se ha puesto en marcha hoy establece una nueva reserva europea de capacidades (como aviones o helicópteros para combatir incendios), impulsa la prevención de desastres y fomenta la creación de nuevas medidas de protección.

Esta medida llega después de que numerosos desastres hayan afectado a todas las regiones de Europa en los últimos años, causando cientos de víctimas y miles de millones en daños en infraestructuras.

El primer ministro belga solo ve una extensión “muy limitada” si Westminster aprueba el acuerdo

Charles Michel, primer ministro de Bélgica, ha afirmado que el Parlamento británico debe decir con claridad qué quiere y ha remarcado la idea que están deslizando todos los primeros ministros a su llegada: “Una extensión muy limitada en el tiempo es posible si el Parlamento británico aprueba el acuerdo” en los próximos días.

Macron aboga por una extensión técnica "lo más corta posible"

"Este Consejo Europeo es extremadamente importante para el proyecto europeo. La primera ministra Theresa May ha pedido una prolongación puramente técnica para tener un resultado positivo en el Parlamento británico. Yo estoy abierto totalmente abierto a una extensión técnica que debe ser lo más corta posible", ha apuntado Emmanuel Macron, presidente de Francia, a su llegada. El galo ha advertido de que hay que ser "claros": no se puede reabrir el acuerdo y una respuesta negativa en Westminster estamos abocados a un no acuerdo.

Juncker: “Tendremos una segunda reunión del Consejo Europeo la semana que viene si no hay acuerdo”

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha sido claro en el caso de que el Parlamento británico no apruebe en los próximos días (lunes o martes, más concretamente) el Acuerdo de Salida: “Habrá una segunda reunión del Consejo Europeo la semana que viene”. En esa reunión se podría volver a hablar de todos los escenarios, incluido un no acuerdo o una extensión larga.

Merkel: ‘Hay que luchar hasta el último minuto para un Brexit ordenado’

“Este es un momento histórico, tenemos que luchar hasta el último minuto para garantizar un Brexit ordenado”, ha apuntado Angela Merkel, canciller alemana, a su llegada deslizando la idea de que también hay que estar preparados ante la posibilidad de que el acuerdo no pase el filtro del Parlamento británico.

El primer ministro irlandés señala que un no acuerdo sería solo por “decisión y elección del Reino Unido”

Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, ha dejado toda la presión en el tejado británico durante la reunión del Partido Popular Europeo en Bruselas.

“Un ‘no deal’ solo puede ser una elección británica. No olvidemos que el límite del 29 de marzo fue puesto por el Reino Unido en primer lugar. Siempre depende de ellos, incluso hasta el último momento, para revocar el Artículo 50 unilateralmente. No necesitan permiso para hacer eso, así que un no acuerdo, si ocurre, será una elección del Reino Unido y una decisión del Reino Unido”, ha señalado.

Rutte dice que el Consejo apuesta “por una extensión técnica"

Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, ha señalado que el Consejo apuesta “por una extensión técnica”, aunque ha reconocido que el viernes que viene es el Brexit y "ahora mismo no estamos cerca de una solución". Rutte ha señalado que hay que esperar a ver si el Parlamento británico puede aprobar estos días el acuerdo y cree que con los nuevos documentos aportados por Bruselas sea suficiente para que Westminster diga “sí”.

También ha señalado que el acuerdo no es “catastrófico para el Reino Unido". El primer ministro, de los liberales holandeses, ha tenido palabras de elogio para la primera ministra May, para la que su admiración “no se ha desvanado”. “Tiene una tarea casi inhumana”, ha reconocido.

El primer ministro sueco supedita la extensión a la aprobación en el Parlamento británico

Stefan Löfven, primer ministro de Suecia, ha seguido las palabras que pronunció ayer Donald Tusk cuando afirmó que cualquier extensión corta sería posible si se aprueba el Acuerdo de Salida la semana que viene en el Parlamento británico. “Es muy importante que la Cámara de los Comunes llegue a un Acuerdo en eso y después podremos hablar de la extensión”.

Llega Pedro Sánchez

"Saber la opinión de la primera ministra británica es fundamental para saber si le damos una prórroga o no en relación con el Acuerdo y su votación en el Parlamento británico", ha apuntado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, a su llegada al encuentro. "Tiene que quedar claro cuál es la posición del Gobierno británico en las elecciones europeas. Si quiere tendremos que hablar de distintos escenarios", ha señalado.

May arroja la responsabilidad al Parlamento británico

"Lo que es importante es que el Parlamento cumpla con los resultados del referéndum y que ofrezcamos un Brexit a los británicos. Podemos hacer eso con un acuerdo y continúo trabajando para que el Parlamento pueda aprobarlo. Ahora es el momento de que el Parlamento decida", ha señalado Theresa May, primera ministra británica, que es consciente de que la UE solo aceptará su prórroga si tiene asegurada una mayoría en Westminster para aprobar el Acuerdo de Salida.

“Como dije ayer, este retraso es un derrota personal para mí, pero creo que una extensión breve daría al Parlamento británico la oportunidad para tomar una decisión final”, ha apuntado.

La primera ministra lituana ve posible que la extensión sea solo hasta mayo

Hasta junio. O hasta mayo. Dalia Grybauskaité, primera ministra de Lituania, ha afirmado que espera que el día de hoy se culmine con una fecha de extensión para el Brexit. Esta puede ser junio, como ha pedido Theresa May, pero también mayo, o una extensión larga que haga que el Reino Unido participe en las europeas de mayo.

La agenda de Pedro Sánchez para la cumbre europea

El presidente del Gobierno español llegará al Consejo Europeo a las 14.00 horas. Durante la jornada de hoy, Sánchez mantendrá varias reuniones bilaterales. La primera será poco después de su llegada, con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, quien tan sólo se reunirá con siete líderes o jefes de Estado y de Gobierno más. Después se citará con Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo y por último, con Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Mañana a primera hora está prevista la reunión de Pedro Sánchez con Angela Merkel, canciller alemana.

Pablo Bustinduy se retira de la candidatura de Podemos a las europeas

Pablo Bustinduy, cabeza de lista de Podemos para las elecciones europeas, ha anunciado esta mañana su renuncia a participar en los próximos comicios del mes de mayo. Será sustituido al frente de la candidatura de izquierdas por María Eugenia Rodríguez Palop, profesora universitaria y referente del movimiento feminista español.

Bustisnduy, que seguirá vinculado a la Secretaría Internacional de Podemos, ha alegado “razones personales” para abandonar el puesto. El político madrileño ha expresado a través de un comunicado no creer “tener la entereza y fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública” aunque ha asegurado que colaborará con Palop en la candidatura.

El debate que lo decide todo: los líderes valoran hoy conceder una extensión del Brexit a May

Los líderes de Estado y de Gobierno se reúnen este jueves y viernes con el Brexit como plato principal. Decidirán si acaptan o no la extensión del Artículo 50 que ha solicitado Theresa May, primera ministra británica, que tendrá que detallar para qué desea la prórroga y cómo hará para que el Parlamento británico apruebe (a la tercera votación) el Acuerdo de Salida. La UE ha condicionado conceder la extensión a la líder tory a un compromiso de aceptación en Westminster.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, puso una nueva piedra en el camino de la primera ministra ayer al señalar que a su juicio solo se debería concender una extensión corta si se aprueba el Acuerdo de Salida la próxima semana. Con los unionistas norirlandeses, socios de la primera ministra, todavía reticentes a aprobar el texto, parece bastante complicado que en la semana que queda antes de la fecha anunciada para la salida del Reino Unido pueda haber un texto aprobado. Aunque lo inesperado de este culebrón hace que no se pueda descartar nada.

Fuentes diplomáticas han destacado que la carta tiene muchos puntos a analizar, y que "que haya llegado a 24 horas de la cumbre no ayuda a diseccionarla": esas fuentes destacan la insistencia de May de no celebrar las elecciones al Parlamento europeo, previstas entre el 23 y el 26 de mayo.

Es otro punto fundamental, ya que la Comisión y el Consejo no acaban de ponerse de acuerdo en hasta cuándo se puede conceder una extensión sin que el Reino Unido participe en los comicios: mientras que la Comisión es más propicia a ajustar la fecha antes de las elecciones, el Consejo cree que es posible aplazar la salida de la isla hasta que se constituya la Eurocámara a principios de julio. Por eso May pide la extensión hasta el 30 de junio, y no hasta otra fecha. El problema radica también en que si se concede la extensión y a finales de junio sigue sin haber un acuerdo ratificado, el Reino Unido no podría pedir otra extensión, ya que no tendría a sus eurodiputados elegidos.

Las mismas fuentes afirman que otro momento fundamental del debate será cuando los líderes consideren si la extensión es “argumentada”o no, que es otra de las claves para que desde los Estados miembro se apoye esa ampliación. Este ambiente ocurre justo cuando la primera ministra intentó convencer a la población en un discurso televisado de que si alguien tiene la culpa de que el acuerdo no esté cerrado es el Parlamento, y no ella. Ella también está “cansada” del Brexit.