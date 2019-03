Europa en directo: May asegura que dimitirá después de que se apruebe su acuerdo

Podría no haber tercer voto del Acuerdo de Salida, y no solo porque Theresa May no alcance los votos necesario para llevarlo a la Cámara de los Comunes, sino porque John Bercow, 'speaker' de la Cámara, acaba de poner en duda que este se pueda realizar. La razón, como ya advirtió la semana pasada, es que el texto tiene que tener cambios significativos y no puede haber "votos repetidos".

