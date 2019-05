Europa en directo: 21 de mayo de 2019

En una entrevista con el medio europeísta New Europe, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha cargado contra Yannis Varoufakis, ex ministro de Finanzas griego y candidato a las europeas por la lista paneuropea DiEM25. “Solo conozco a Varoufakis de diez minutos, pero esto le ha dado la oportunidad de escribir libros, libros y libros; pero él no estaba allí, él no jugó ningún rol”, ha explicado el presidente luxemburgués de su relación con el polémico ex ministro, una de las figuras más críticas con el rol de la Comisión Europea en la resolución de la crisis de la deuda soberana en Grecia.

