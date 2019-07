Europa en directo: el Parlamento elige a su presidente

El Movimiento Me Too, nacido en la Eurocámara en la ola feminista, ha afeado a Sassoli, el favorito en las apuestas para presidir el Parlamento Europeo que nunca se haya mostrado dispuesto a debatir y hablar con ellas. “Nunca has abierto tu puerta al Me Too, quien te ha pedido en varias ocasiones debatir contra el acoso sexual y el abuso en la Eurocámara. Nunca contestaste. No firmaste el manifiesto”, ha señalado a través de Twitter.

