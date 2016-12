“Escocia no os decepcionó, por favor, no decepcionéis a Escocia ahora”. Estas palabras valieron a Alyn Smith, eurodiputado escocés de la Alianza Libre Europea, la ovación de la mayoría de la Eurocámara tras el Brexit. En esta entrevista, Smith asegura que la decisión de celebrar un segundo referéndum en su tierra no depende de la nueva primera ministra, Theresa May, sino de Edimburgo, y que el Reino Unido todavía no está preparado para adoptar el artículo 50.