Los holandeses eligen el miércoles su parlamento, pero no tendrían los ojos de un continente encima si no fuera porque el eurófobo Geert Wilders puede ser el próximo primer ministro. El consultor y analista Adriaan Schout no le da muchas opciones. Conforme se acercan los comicios cae en las encuestas porque “es más radical que sus votantes”. Tampoco le augura mucha influencia posterior: “está sobrevalorado”.