Theresa May ha ido a las urnas en busca de un mayor respaldo para encarar las negociaciones del Brexit. Aunque la campaña no está siendo el camino de rosas que preveía la premier, el eurodiputado conservador británico John Procter no duda de su victoria y rechaza cualquier posible segundo referéndum mientras los tories estén al mando. Las facturas hay que pagarlas, reconoce, pero el camino de salida no tiene vuelta atrás.