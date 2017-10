Federica Mogherini ha hablado hoy no solo como Alta Representante de Exteriores de la UE, sino también como arquitecta del acuerdo nuclear iraní 5+1. Tras conocer la decisión de Donald Trump, presidente de EEUU, de no certificar el pacto, la jefa de la diplomacia europea, visiblemente afectada, ha mandado un recado a Washington: el presidente de EEUU tiene muchos poderes, pero entre ellos no está el de saltarse una resolución de la ONU.