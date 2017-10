De nuevo una entrevista a Jean-Claude Juncker y, de nuevo, una pregunta sobre Cataluña. El presidente del Ejecutivo comunitario, al que tanto se criticó por no mojarse en el asunto catalán, ha vuelto a expresarse con claridad ante la televisión pública portuguesa RTP. “Los catalanes, que adoro, no están siendo oprimidos por España”, ha explicado el luxemburgués, que apela al diálogo pero afirma “Bruselas no tiene responsabilidades que asumir”.