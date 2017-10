Puigdemont no evitará a la justicia pero seguirá en Bélgica ‘por seguridad’

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Cataluña, ha afirmado hoy en Bruselas que no se encuentra en la ciudad para pedir asilo político sino porque “es la capital comunitaria” y ha afirmado que no evitará la justicia, aunque permanecerá en el país “por seguridad”. Puigdemont volvería “rápidamente” a España si existieran “garantías inmediatas y un trato justo”. Tras su comparecencia, el primer ministro belga ha afirmado que no tiene nada que ver en la visita del Puigdemont y sus consejeros.