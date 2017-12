La mayoría de migrantes que arriban a Libia no quieren llegar a Europa. Las acciones de la UE y la ONU están muy limitadas pues no considera refugiado a un centroafricano que huye de Boko Haram. El 24% de personas de África Occidental en Libia no son migrantes económicos, buscan protección. Vicent Cochetel, enviado especial de ACNUR en Libia, ha desmontado en la Eurocámara mitos sobre la migración en el país norafricano.