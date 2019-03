Europa en directo: nueva tarde de infarto en el Parlamento británico

Después de la resaca de una nueva derrota de Theresa May, primera ministra británica, todo vuelve a estar abierto en el Brexit. Esta noche el Parlamento británico vota si el país abandona la UE sin acuerdo. Mientras tanto, en Estrasburgo los eurodiputados preparan la cumbre de líderes en el Consejo Europeo de la semana que viene.

May avisa: si no se vota su acuerdo en los próximos días el país se verá abocado a una extensión "larga" del Brexit

Theresa May ha afirmado que los resultados de esta noche llevan a que el Parlamento tenga que decidir mañana sobre una extensión "corta, limitada y técnica" del Brexit. Pero la primera ministra ha avisado que, si no se apoya su acuerdo en los próximos días, esa petición de una extensión corta para cerrar los detalles de la salida del Reino Unido se convertiría en una extensión larga. Ese aplazamiento de muchos meses provocaría que el país tuviese que participar en las elecciones europeas de mayo.

El Parlamento apoya que no se abandone la UE sin acuerdo "bajo ninguna circunstancia"

Finalmente Westminster ha respaldado que el Reino Unido no abandone en ningún caso y bajo ninguna condición abandonar la UE sin acuerdo. Lo ha apoyado por 321 a 278, 43 diputados de diferencia.

El Parlamento británico rechaza extender el Artículo 50 un mes y salir de la UE de manera "dirigida"

La Cámara de los Comunes ha rechazado con contundencia que se extienda el Artículo 50 hasta finales de mayo, se realice un periodo transitorio hasta finales de 2021 para después abandonar la UE sin acuerdo. Esta enmienda ha caído por 374 a 164.

Westminster rechaza salir de la UE sin acuerdo por 312 a 308

El Parlamento británico acaba de apoyar que el Reino Unido no abandone en ningún caso la UE sin acuerdo. Esta opción ha sido apoyada por 312 votos a 308. La primera ministra había dado libertad de voto a la bancada conservadora.

El Parlamento debate la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

La Cámara de los Comunes está debatiendo dos enmiendas sobre la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. Lo que se votará desde las ocho de la tarde es una enmienda que preguntará si la UE debe abandonar la UE de forma abrupta, o sea, sin acuerdo, y otra que establece retrasar el Brexit unas semanas para prepararse (también) para una salida sin ningún pacto con Bruselas, que se produciría tras un periodo transitorio en la UE.

La Eurocámara aprueba la reforma de las normas sobre bebidas espirituosas

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la actualización de la normativa comunitaria vigente sobre bebidas espirituosas, que databa de 2008. El nuevo reglamento establece las normas de producción y etiquetado aplicables a más de 240 bebidas espirituosas e introduce un límite máximo del azúcar que podrán contener.

Este nuevo marco legislativo ha sido elaborado y presentado por Pilar Ayuso, eurodiputada del Partido Popular, en un intento de adecuar la normativa a "los nuevos instrumentos jurídicos introducidos por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009", según ha afirmado el Partido Popular en un comunicado.

May confirma que votará en contra de que no haya acuerdo

Theresa May ha afirmado hace unos minutos en el Parlamento británico que votará para evitar un Brexit sin acuerdo. A pesar de que en meses anteriores la primera ministra había afirmado que era mejor "salir sin acuerdo que con un mal acuerdo", ahora la líder 'tory' no parece opinar lo mismo. La líder del Gobierno ha mostrado sus dudas sobre otra enmienda que se votará hoy sobre abandonar la UE sin acuerdo, pero con un periodo transitorio.

La Comisión aprueba la compra de DIA

La luxemburguesa LetterOne podrá adquirir la española DIA. La Comisión Europea ha autorizado la fusión de la luxemburguesa y la española, que estaba viviendo problemas económicos. Este supermercado español está presente en varios países de la UE y estará controlado por una empresa de inversión y telecomunicaciones.

La carta de Sophie, una niña británica, a Tusk: "Debemos ser amigos"

Sophie sabe que Donald Tusk dejará de ser uno de sus mandatarios dentro de poco por la salida del Reino Unido de la UE. Pero esta niña de seis años no se resigna a seguir siendo amigo del polaco: es por eso que le ha pedido en una carta escrita a mano que sigan siendo amigos. Tusk ha confirmado en Instagram que pretende seguir siendo amigo de la joven británica: "Siempre seremos amigos, Sophie", acompañado de un corazón. La niña ha pedido al líder del Consejo una foto firmada.

El Reino Unido reducirá los aranceles a cero en la mayoría de productos si hay Brexit duro

Los aranceles se reducirán a cero en el 87% de las importaciones que llegan al Reino Unido si el 29 de marzo se produce un escenario en el que el país abandone la UE sin un acuerdo.

Entre los productos que sí sufrirían estos aranceles está la ternera (+7%), el queso cheddar (20 libras por 100 kilos), los coches terminados (podrían subir una media de 1.500 libras), las chaquetas de lana (+12%), la ropa interior masculina y femenina de fibra sintética (+12%) o las latas de atún (+24%).

May consigue la cuarta mayor derrota de un primer ministro en la historia de Westminster

Theresa May es una mujer de récords. Después de conseguir la mayor derrota en la historia del Parlamento británico en la primera votación del Acuerdo de Salida al caer por 230 votos. Ayer consiguió la cuarta con la segunda votación del Acuerdo: esta vez la derrota fue por 149 votos.

Pedro Sánchez lamenta el rechazo de los parlamentarios británicos al Acuerdo de Salida

El jefe del Ejecutivo español ha lamentado el rechazo de los parlamentarios británicos al acuerdo y ha señalado al nacionalismo, la extrema derecha y la simplificación de la democracia como principales causas de lo que ha denominado como “un auténtico callejón sin salida”.

En una tribuna de opinión publicada en el diario El País, Sánchez ha explicado que el acuerdo de salida “ofrece tranquilidad y seguridad a los ciudadanos” y ha añadido que España contará con una “posición privilegiada” para construir una relación futura con Gibraltar.

El presidente del Gobierno ha asegurado además que España “ha hecho su tarea” y que los ciudadanos españoles están “preparados para cualquier escenario, con acuerdo o sin acuerdo”.

Las reacciones de la prensa británica ante los últimos acontecimientos del Brexit

La prensa británica ha respondido de forma contundente a la inminente derrota que May sufrió anoche en la Cámara de los Comunes. The Guardian ha abierto su portada con “Another huge defeat for May. And just 16 days until Brexit” (“Otra gran derrota para May. Y solo 16 días antes del Brexit”) y ha dicho que la primera ministra suplicó, “con su voz quebrada y desvanecida”, aprobar el acuerdo y que no hacerlo fue “humillante”, un “nuevo golpe aplastante” y “una derrota catastrófica” para May.

Otros medios como el Daily Mail, periódico pro-Brexit, o The Times han sido más tajantes. El primero ha titulado “House of fools” (“Casa de tontos”) y el segundo, “Driven to Dispair” (“Conducido a la desesperación”), junto a una foto de Theresa May dentro de un coche. El Financial Times ha sido menos rotundo en sus palabras: “May pierde el control del Brexit después de que los parlamentarios desechen un acuerdo renovado”. El periódico también ha afirmado que la autoridad de May está "en pedazos”.

Verhofstadt no le da “ni 24 horas” de extensión a Londres si no explica para qué

Guy Verhofstadt, líder del grupo de ALDE en la Eurocámara, ha afirmado que no quiere una extensión larga para que las elecciones europeas no se vean contaminadas por el tema del Brexit, lo que evitará hablar de “los problemas y reformas reales que necesita la UE”. Pero tampoco quiere una corta, ni “de un día, una semana, incluso 24 horas, si no está basada en la opinión clara de la Cámara de los Comunes para algo, que es que sepamos qué quieren”.

Además, ha cargado contra Nigel Farage, eurodiputado de Europa de las Libertades y la Democracia Directa, diciendo que unas europeas con el Reino Unido dará al británico “un salario que pueda transferir a su compañía ‘offshore’ y que podrá continuar haciendo su trabajo sucio en la UE, que es tratar de destruir la UE desde dentro”.

Farage ha pedido a los líderes europeos que no permitan la extensión del Artículo 50, lo que permitirá a las dos partes seguir con sus vidas.

Barnier ve el riesgo de que no haya acuerdo "más elevado que nunca"

Michel Barnier está hablando en un debate en el Parlamento europeo. Allí ha remarcado que la derrota de Theresa May ayer por la noche solo va a "prolongar y hacer peor la gran incerteza del Brexit" y ha explicado que la negociación para las futuras relaciones será todavía más importante que la del Acuerdo de Salida. Eso, si se llega a negociar, porque ve el riesgo de que el Reino Unido se vaya sin acuerdo "es más elevado que nunca". "Les pido que no infravaloren el riesgo o sus consecuencias", ha destacado.

Por otra parte, ha remarcado la idea que se desliza en Bruselas desde hace meses y que ahora se ha hecho más fuerte: el texto acordado es el único posible, y si el Reino Unido quiere salir con acuerdo será con ese.

Miércoles, 13 de marzo

Tras la derrota al Acuerdo de Salida de May, el Parlamento británico vota el miércoles una enmienda para comprobar el apoyo que existe a que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo.

Además, el Parlamento Europeo vota el informe que detalle la definición, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas y protección de sus indicaciones geográficas. También se hablará del cambio climático y de la preparación para el Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo con todos los líderes comunitarios.

