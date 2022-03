LA GUERRA EN UCRANIA: EUROPA INTERPELADA

Ahora bien, a pesar de su importancia económica, no hemos querido/podido cortar el suministro de gas y petróleo rusos a Europa y esa sí sería una medida de evidentes consecuencias económicas para el país castigado. También para nosotros claro. De hecho, no somos capaces de asumir las consecuencias energéticas y económicas de esa decisión, en parte porque no nos atrevemos a enfrentar la reacción social que pudiera generar el racionamiento energético, en parte por el temor a un precio exorbitado de ambas materias primas que pondría a alguno de nuestros países en graves dificultades macroeconómicas. Por otra parte, no está garantizado que Rusia no pudiera colocar en otros mercados esos suministros que Europa paga religiosamente a pesar de la Guerra. En cualquier caso, Europa mira al futuro sobre un mundo desordenado y hostil a su vecindad. Ello supone revisar algunos fundamentos geopolíticos importantes en el futuro inmediato de la Unión Europea.

