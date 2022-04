PARTE DE GUERRA DESDE BUCHA

Cabe emplazar a la Historia para redimirla, pues ella no puede resultar culpable de sí misma, ni de sus interesados reflejos, ni de las memorias tergiversadas. Soportamos pesados vestigios, reliquias que semejan residuos en estercoleros, y también disfrutamos de valiosos indicios de por dónde continuar. No regresemos nunca más a los gulag, ni a los campos de concentración, ni al terror de Ucrania. No, no enterremos la memoria, no permitamos que quemen las bibliotecas de nuevo, utilicemos cuanto sabemos para no repetir tantos errores, tanto terror, como hemos sido capaces de generar hasta ahora. La paz es el único botín aceptable entre tanta experiencia cruel. Entre los escombros de Bucha yacen buena parte de las conquistas de nuestra civilización.

Nuestro sitio web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario, conocer sus hábitos de navegación y ofrecerle mejor contenido. Si continúa navegando por el sitio entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar

Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents. By using this website you consent to our cookie policy. Accept