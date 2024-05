La extrema derecha protagoniza el debate de los candidatos a presidir la Comisión Europea

La ausencia de la extrema derecha en el debate de este jueves en Bruselas no ha pasado desapercibida. Y, aunque esta incógnita ya fue resuelta por la organización, los moderadores del debate han ratificado que a pesar de haber recibido su correspondiente invitación, al no estar de acuerdo con el principio de cabeza de lista, ID y ECR no han presentado candidato principal, por lo que no han contado con un hueco en el debate. Sin embargo, esto no ha impedido su protagonismo en las discusiones, ya que han sido el centro de los reproches y críticas entre los participantes.

