Los aviones comerciales no podrán ser pilotados por profesionales mayores de 65 años. Así lo avala la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Fries contra Lufthansa. La justicia considera que la diferencia de trato por razón de edad “está justificada por el objetivo de garantizar la seguridad de la aviación civil en Europa”. Sin embargo, su uso no está restringido en vuelos no comerciales.