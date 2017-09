Anotamos el discurso del Estado de la Unión

Anécdotas, antecedentes, cifras e indirectas. El discurso de Jean-Claude Juncker sobre el estado de la Unión es más que palabras huecas y un mero trámite ante el Parlamento Europeo, sino que va más allá. La redacción de Aquí Europa anota el balance anual del presidente del Ejecutivo comunitario, que sienta las bases para el próximo año. Para conocer más del discurso, pincha en cada frase subrayada.

Señor Presidente, Señorías, Señorías,

Cuando me presenté ante ustedes en esta misma ocasión el año pasado, el discurso era más fácil. Era evidente para todos que nuestra Unión no estaba en buen estado. Europa fue golpeada y azotada durante un año que tambaléo los pilares de la propia fundación. Ante esto, sólo tuvimos dos opciones: unirnos en torno a una agenda europea positiva o quedarnos arrinconados. Frente a este escenario, defendí la unidad.

Para ello, he propuesto una agenda positiva que ayude a crear - como dije el año pasado - una Europa que protege, autoriza y defiende. En los últimos doce meses, el Parlamento Europeo ha contribuido a dar vida a esta agenda. Seguimos avanzando con cada día que pasa. Anoche mismo, ustedes trabajaron para encontrar un acuerdo en torno a los instrumentos de defensa comerciales y para duplicar la capacidad de inversión europea.

También quiero agradecer a los 27 líderes de nuestros Estados miembros. Días después de mi discurso del año pasado, acogieron mi agenda en la cumbre de Bratislava. Al hacerlo, eligieron la unidad. Y eligieron levantarse en torno a nuestro terreno común.

Juntos demostraron que Europa puede responder a sus ciudadanos cuándo y dónde es necesario. Desde entonces, hemos avanzado de forma lenta pero con firmeza. Y esto ha ayudado a que la perspectiva económica se volviese a nuestro favor. Nos encontramos en el quinto año de una recuperación económica que finalmente toca a todos los Estados miembros. El crecimiento en la Unión Europea durante los dos últimos años ha superado al de Estados Unidos. Ahora se sitúa por encima del 2% para la Unión en su conjunto y del 2,2% para la zona euro. El desempleo se encuentra en el punto mínimo de los últimos nueve años. Desde el comienzao de este mandato hasta la fecha se han creado casi 8 millones de empleos. Con 235 millones de personas trabajando, hay más gente con empleo en la UE que nunca.

La Comisión Europea no puede anotarse por sí sola este mérito. Aunque estoy seguro de que si se hubieran perdido 8 millones de empleos, sí habríamos sido apuntados como culpables.

Pero las instituciones de Europa han contribuido a ayudar a este cambio del viento. Podemos congratularnos de nuestro Plan Europeo de Inversiones que ha provocado una inversión de 225.000 millones de euros hasta ahora y ha concedido préstamos a más de 445.000 pequeñas empresas y más de 270 proyectos de infraestructura.

Podemos tener en cuenta el hecho de que, gracias a una acción decidida, los bancos europeos tienen una vez más el poder de capital para prestar a las empresas los recursos para que puedan crecer y crear puestos de trabajo. Y podemos anotarnos el éxito por haber reducido los déficits públicos del 6,6% al 1,6%. Esto es gracias a una aplicación inteligente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pedimos disciplina fiscal, pero tenemos cuidado de no enterrar el crecimiento. De hecho, esto funciona muy bien en toda la Unión, a pesar de las críticas.

Diez años después de la crisis, la economía europea está recuperándose. Y con ella, nuestra confianza. Nuestros líderes de los Veintisiete países, el Parlamento y la Comisión están poniendo a Europa de nuevo en nuestra Unión. Juntos lo vamos a hacer. En el último año, vimos a los 27 líderes caminando por la colina del Capitolio en Roma, uno por uno, para renovar sus votos entre ellos y con nuestra Unión. Todo esto me hace creer que el viento está de vuelta en las velas de Europa. Ahora tenemos una ventana de oportunidad, pero no permanecerá abierta para siempre. Vamos a aprovechar al máximo este impulso y coger el viento en nuestras velas.

Para ello debemos hacer dos cosas:

En primer lugar, debemos mantener el rumbo marcado durante el año pasado. Todavía tenemos 16 meses en los que el Parlamento, el Consejo y la Comisión pueden hacer progresos reales. Debemos usar este tiempo para terminar lo que empezamos en Bratislava y cumplir nuestra agenda positiva.

En segundo lugar, debemos trazar la dirección para el futuro. Como Mark Twain escribió, a partir de ahora estaremos más decepcionados por las cosas que no hicimos, que por las que hicimos. Ahora es el momento de construir una Europa más unida, más fuerte y más democrática para 2025.



Mantener el rumbo

Señor Presidente, Señorías,

Mientras miramos hacia el futuro, no podemos perder el rumbo. Nos propusimos completar una Unión de Energía, una Unión de Seguridad, una Unión de Mercados de Capital, una Unión Bancaria y un Mercado Único Digital. Juntos, ya hemos recorrido un largo camino.

Como ha declarado el Parlamento, el 80% de las propuestas prometidas al inicio del mandato ya han sido presentadas por la Comisión. Ahora debemos trabajar juntos para transformar los proyectos legislativos y ponerlos en práctica. Como siempre, habrá que dar y recibir. Las propuestas de la Comisión para reformar nuestro sistema común de asilo y reforzar las normas sobre desplazamiento de trabajadores han causado controversia. Lograr un buen resultado requerirá que todos los bandos se muevan de un lado hacia el otro. Quiero decir hoy: mientras el resultado sea el correcto para nuestra Unión y sea justo para todos los Estados miembros, la Comisión estará abierta a compromisos.

Ahora estamos dispuestos a poner encima de la mesa el 20% restante de las iniciativas en la mesa para mayo de 2018. Esta mañana, envié una Carta al Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al primer ministro estonio, Jüri Ratas, en la que se indicaban las prioridades para el próximo año. No voy a enumerar todas nuestras propuestas aquí, pero permítanme mencionar cinco que son particularmente importantes.

En primer lugar, quiero que fortalezcamos nuestra agenda comercial europea. Sí, Europa está abierta a los negocios. Pero debe haber reciprocidad. Tenemos que recibir lo que damos. El comercio no es algo abstracto. El comercio es empleo, son nuevas oportunidades para las grandes y pequeñas empresas comunitarias. Mil millones de dólares en exportaciones suponen 14.000 empleos adicionales en Europa.

El comercio consiste en exportar nuestros estándares sociales, ambientales, de protección de datos y seguridad alimentaria. Europa siempre ha sido un lugar atractivo para hacer negocios. Y durante el último año, socios de todo el mundo se están tocando a nuestra puerta para concluir acuerdos comerciales. Con la ayuda del Parlamento Europeo, acabamos de conseguir un acuerdo comercial con Canadá que se aplicará provisionalmente a partir de la próxima semana. Tenemos un acuerdo político con Japón sobre una nueva asociación económica. Al final del año, tenemos una buena oportunidad de hacer lo mismo con México y los países de América del Sur. Y hoy, estamos proponiendo abrir negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda.

Quiero que todos ellos se finalicen al final de este mandato. Y quiero que se negocien en la más completa transparencia. La apertura comercial debe ir de la mano de la apertura política. El Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre todos los acuerdos comerciales. Por lo tanto, sus miembros, como los integrantes de los parlamentos nacionales y regionales deben mantenerse plenamente informados desde el primer día de las negociaciones. La Comisión se asegurará de ello.

A partir de ahora, la Comisión publicará en su totalidad todos los proyectos de mandatos de negociación que propongamos al Consejo. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que propone la Comisión. Atrás han quedado los días sin transparencia. Se han ido los días de los rumores, de preguntar incesantemente los motivos de la Comisión. Insto al Consejo a que haga lo mismo cuando adopte los mandatos finales de negociación.

Permítanme decir de una vez por todas: no somos ingenuos comerciantes libres. Europa siempre debe defender sus intereses estratégicos. Por ello, hoy proponemos un nuevo marco comunitario para el control de inversiones. Si una empresa estatal extranjera quiere comprar un puerto europeo, parte de nuestra infraestructura energética o una empresa de tecnología de defensa, debería gestionarse en la transparencia, con escrutinio y debate. Es una responsabilidad política saber qué está pasando en nuestro propio patio trasero para poder proteger nuestra seguridad colectiva si es necesario.



En segundo lugar, quiero hacer que nuestra industria sea más fuerte y más competitiva. Esto es particularmente cierto para nuestra base de fabricación y los 32 millones de trabajadores que forman su columna vertebral. Ellos crean los productos que nos dan alcance mundial, como son nuestros coches. Estoy orgulloso de nuestra industria automovilística. Pero me sorprende cuando los consumidores son consciente y deliberadamente engañados. Hago un llamamiento a la industria del automóvil para que camine de forma limpia y adecuada. En lugar de buscar lagunas, deberían invertir en los coches limpios del futuro. La nueva Estrategia de Política Industrial que presentamos hoy ayudará a nuestras industrias a mantenerse, y es más, convertirse en el líder mundial en innovación, digitalización y descarbonización.

Tercero: quiero que Europa sea la líder en la lucha contra el cambio climático. El año pasado, establecimos las reglas globales del juego con el Acuerdo de París ratificado aquí, en esta misma Cámara. Ante el colapso de la ambición en Estados Unidos, Europa asegurará que volvamos a hacer nuestro el planeta. Es el patrimonio común de toda la humanidad. La Comisión presentará próximamente propuestas para reducir las emisiones de carbono de nuestro sector de transporte.



La cuarta prioridad para el próximo año es que necesitamos proteger mejor a los europeos en la era digital. En los últimos tres años, hemos hecho progresos para mantener a los europeos seguros en esta línea. Las nuevas normas, presentadas por la Comisión, protegerán nuestra propiedad intelectual, nuestra diversidad cultural y nuestros datos personales. Hemos intensificado la lucha contra la propaganda terrorista y la radicalización en línea. Pero Europa todavía no está bien equipada para hacer frente a los ataques cibernéticos.

Esta amenaza puede ser más peligrosa para la estabilidad de las democracias y las economías que las armas y los tanques. Sólo el año pasado hubo más de 4.000 ataques de ransomware por día y el 80% de las empresas europeas experimentaron al menos un incidente de ciberseguridad. Los ataques cibernéticos no conocen fronteras y nadie es inmune. Por ello, hoy la Comisión propone nuevas herramientas, entre ellas una Agencia Europea de Seguridad Cibernética para ayudarnos a defendernos contra tales ataques.

En quinto lugar, la migración permanecerá en nuestro radar. A pesar del debate y la controversia en torno a este tema, hemos logrado hacer progresos sólidos, aunque es cierto que son insuficientes en muchas áreas. Ahora estamos protegiendo más eficazmente las fronteras exteriores de Europa. Más de 1.700 agentes de la nueva Guardia Costera y Fronteriza de Europa están ayudando a los 100.000 guardias fronterizos nacionales de los Estados miembros a patrullar en lugares como Grecia, Italia, Bulgaria y España. Tenemos fronteras comunes, pero los Estados miembros que por geografía están en primera línea no pueden quedarse solos. Las fronteras comunes y la protección común deben ir de la mano.

Hemos logrado detener los flujos irregulares de migrantes, que fueron causa de gran ansiedad para muchos. Hemos reducido las llegadas irregulares en el Mediterráneo Oriental en un 97% gracias a nuestro acuerdo con Turquía. Y este verano, conseguimos tener más control sobre la ruta del Mediterráneo Central con las llegadas en agosto que han disminuido un 81% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Al hacerlo, hemos reducido drásticamente la pérdida de vidas en el Mediterráneo. Trágicamente, casi 2.500 murieron este año. Nunca aceptaré que se deje morir a alguien en el mar. No puedo hablar de migración sin rendir un fuerte tributo a Italia por su trabajo incansable y noble. Este verano, la Comisión volvió a trabajar en estrecha colaboración con el primer ministro Paolo Gentiloni y su Gobierno para mejorar la situación, en particular mediante la formación de la Guardia Costera libia. Seguiremos ofreciendo un fuerte apoyo operativo y financiero a Italia. Porque Italia está salvando el honor de Europa en el Mediterráneo.

También debemos mejorar urgentemente las condiciones de vida de los migrantes en Libia. Estoy consternado por las condiciones inhumanas en los centros de detención o de acogida. Europa tiene una responsabilidad colectiva y la Comisión trabajará en colaboración con Naciones Unidas para poner fin a esta escandalosa situación que no puede prolongarse.

Pese a que me entristece ver que la solidaridad no es igualmente compartida entre todos nuestros Estados miembros, Europa en su conjunto ha seguido mostrando solidaridad. Sólo el año pasado, nuestros Estados miembros reubicaron o concedieron asilo a más de 720.000 refugiados, tres veces más que Estados Unidos, Canadá y Australia juntos. Europa, contrariamente a lo que dicen algunos, no es una fortaleza y nunca debe convertirse en tal. Europa es y debe seguir siendo el continente de solidaridad donde los refugiados puedan encontrar un lugar.

Estoy particularmente orgulloso de que los jóvenes europeos se ofrezcan voluntariamente para impartir cursos de idiomas a los refugiados sirios o de los miles de jóvenes que sirven en nuestro nuevo Cuerpo de Solidaridad Europeo. Están dando vida a la solidaridad europea. Ahora necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. Antes de que concluya ese mes, la Comisión presentará un nuevo conjunto de propuestas con énfasis en los retornos, la solidaridad con África y la apertura de vías legales.

Cuando se trata de devoluciones: las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben ser devueltas a sus países de origen. Cuando sólo se devuelve el 36% de los migrantes irregulares, es evidente que necesitamos intensificar considerablemente nuestro trabajo. Esta es la única forma en que Europa podrá mostrar solidaridad con los refugiados que realmente necesitan protección.

La solidaridad no puede ser exclusivamente intraeuropea. También debemos demostrar solidaridad con África. África es un continente noble y joven, la cuna de la humanidad. Nuestro Fondo Fiduciario UE-África de 2.700 millones está creando oportunidades de empleo en todo el continente. El presupuesto de la UE se encargó de la mayor parte del dinero, el conjunto de Estados miembros sólo ha aportado 150 millones de euros.

El Fondo está alcanzando actualmente sus límites. Conocemos los peligros de una falta de financiación, en 2015 muchos migrantes se dirigieron hacia Europa cuando el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas se quedó sin fondos. Exhorto a todos los Estados Miembros a que hagan desde ya coincidir sus acciones con sus palabras y aseguren que el Fondo Fiduciario para África no afronte el mismo destino.

También trabajaremos en la apertura de vías legales. La migración irregular sólo se detendrá si hay una alternativa real a los peligrosos viajes. Estamos cerca de haber reasentado a 22.000 refugiados de Turquía, Jordania y el Líbano y apoyo el llamamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas Grandi para reasentar a otros 40.000 refugiados de Libia y los países vecinos.

Al mismo tiempo, la migración legal es una necesidad para Europa, que es un continente envejecido. Por este motivo, la Comisión presentó propuestas para facilitar a los migrantes cualificados el acceso a Europa a través de una tarjeta azul. Quisiera dar las gracias al Parlamento por su apoyo y pido un acuerdo ambicioso y rápido sobre esta importante cuestión.

Ajustando velas

Señor presidente, damas y caballeros, señorías,

He mencionado sólo algunas de las iniciativas que debemos ofrecer en los próximos 16 meses. Pero esto por sí solo no será suficiente para recuperar los corazones y las mentes de los europeos. Ahora es el momento de trazar la dirección para el futuro.

En marzo, la Comisión presentó nuestro Libro Blanco sobre el futuro de Europa, con cinco escenarios en los que Europa podría encontrarse en 2025. Estos escenarios han sido discutidos, escrutados y en parte atacados. Eso es bueno, pues fueron concebidos para este propósito. Quería iniciar un proceso en el que los europeos determinaran su propio camino y su propio futuro.

El futuro de Europa no puede decidirse por decreto. Tiene que ser el resultado del debate democrático y, en última instancia, de un amplio consenso. Esta Cámara ha contribuido activamente a ello, especialmente a través de las tres ambiciosas resoluciones sobre el futuro de Europa y su participación en muchos de los más de 2.000 eventos públicos que la Comisión ha organizado desde marzo. Ahora es el momento de sacar las primeras conclusiones de este debate. Es hora de pasar de la reflexión a la acción. Del debate a la decisión.

Hoy me gustaría presentarles mi opinión: mi propio "escenario seis". Este escenario se basa en décadas de experiencia de primera mano. He vivido y trabajado para el proyecto europeo toda mi vida. He visto buenos y malos tiempos. Me he sentado en muchos lados diferentes de la mesa: como ministro, como primer ministro, como presidente del Eurogrupo y ahora como presidente de la Comisión. Estuve en Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa a medida que nuestra Unión evolucionó y se amplió.

Siempre he luchado por Europa. A veces he sufrido con y por causa de Europa e incluso me he desesperado por ello. Pero nunca he perdido mi amor por Europa. Pero rara vez hay amor sin sufrimiento. Europa y la Unión Europea han logrado algo único en este mundo inestable: la paz dentro y fuera de sus fronteras. Prosperidad para muchos, si no todavía para todos. Esto es algo que debemos recordar durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 2018 debe ser una celebración de la diversidad cultural.



Una Unión de valores

Nuestros valores son nuestra brújula. Para mí, Europa es algo más que un mercado único. Más que dinero, más que el euro. Siempre se ha tratado de valores. En mi escenario seis, hay tres principios que siempre deben anclar nuestra Unión: la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho.

Europa es ante todo una Unión de libertad. Libertad lejos de la opresión y dictadura, que tristemente nadie conoce mejor que Europa central y oriental. Libertad para expresar opiniones, como ciudadano y como periodista, una libertad que demasiado a menudo damos por sentada. Fue sobre estas libertades que se construyó nuestra Unión. Pero la libertad no cae del cielo. Hay que luchar por ella. En Europa y en todo el mundo.



En segundo lugar, Europa debe ser una Unión de igualdad. Igualdad entre sus miembros, grandes y pequeños, oriente y occidente, norte y sur. No se equivoquen, Europa se extiende de Vigo a Varna. De España a Bulgaria.

Oriente a Occidente: Europa debe respirar con los dos pulmones. De lo contrario nuestro continente luchará por respirar. En una Unión de iguales, no puede haber ciudadanos de segunda clase. Es inaceptable que en 2017 sigan muriendo niños de enfermedades que deberían haber sido erradicadas en Europa. Los niños en Rumania o Italia deben tener el mismo acceso a las vacunas contra el sarampión que otros niños en toda Europa. Es por ello que estamos trabajando con todos los Estados miembros para apoyar los esfuerzos nacionales de vacunación. Las muertes evitables no deben seguir pasando en Europa.

En una Unión de iguales, no puede haber trabajadores de segunda clase. Los trabajadores deben ganar el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar. Por ello, la Comisión propuso nuevas normas sobre el desplazamiento de trabajadores. Debemos asegurarnos de que todas las normas de la UE en materia de movilidad laboral sean aplicadas de manera justa, sencilla y eficaz por un nuevo órgano europeo de inspección y ejecución. Parece absurdo tener una autoridad bancaria para vigilar las normas bancarias, pero ninguna autoridad laboral común para garantizar la equidad en nuestro mercado único. Vamos a crear una.

En una Unión de iguales, no puede haber consumidores de segunda clase. No voy a aceptar que en algunas partes de Europa, la gente venda comida de menor calidad que en otros países, a pesar de que el embalaje y la marca son idénticos. Los eslovacos no merecen pescado de menos calidad. Los húngaros no merecen tener menos carne en sus comidas. Los checos no merecen tener menos cacao en su chocolate. La legislación de la UE prohíbe estas prácticas. Debemos dotar a las autoridades nacionales de poderes más fuertes para suprimir las prácticas ilegales dondequiera que existan.



Tercero, en Europa la fuerza de la ley reemplazó a la ley del más fuerte. El Estado de Derecho significa que la ley y la justicia están respaldados por un poder judicial independiente. Aceptar y respetar una sentencia firme es lo que significa ser parte de una Unión basada en el Estado de Derecho. Los Estados miembros atribuyeron la competencia final al Tribunal de Justicia de la UE. Las sentencias de la corte tienen que ser respetadas por todos. Minarlas o socavar la independencia de los tribunales nacionales es despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales.

El Estado de Derecho no es opcional en la Unión Europea. Es obligatorio. Nuestra Unión no es un Estado, pero sí un Estado de Derecho.

Más unión

Señorías,

Estos tres principios deben ser los cimientos sobre los que construir una Unión más unida, más fuerte y más democrática.

Cuando hablamos de nuestro futuro, la experiencia me dice que los nuevos Tratados y las nuevas instituciones no son la respuesta que la gente busca. Son simplemente un medio para un fin, nada más, nada menos. Puede que signifiquen algo para nosotros aquí en Estrasburgo y en Bruselas. Pero no significan mucho para nadie más.

Sólo estoy interesado en las reformas institucionales si llevan consigo una mayor eficiencia en nuestra Unión. En vez de esconderse detrás de los llamamientos para el cambio del Tratado -que en cualquier caso es inevitable- debemos primero cambiar la mentalidad que para que algunos ganen otros deben perder.

La democracia es un compromiso. Y el compromiso correcto hace que las victorias salgan de todos. Una Unión más unida debería ver el compromiso, no como algo negativo, sino como el arte de salvar las diferencias. La democracia no puede funcionar sin compromiso. Europa no puede funcionar sin compromisos. Esto es lo que debe ser siempre el trabajo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Una Unión más unida también necesita ser más inclusiva. Si queremos reforzar la protección de nuestras fronteras exteriores, necesitamos abrir de inmediato el espacio de libre circulación de Schengen a Bulgaria y Rumanía. También debemos permitir que Croacia se convierta en miembro pleno de Schengen una vez que cumpla todos los criterios.

Si queremos que el euro una más que divida nuestro continente, entonces debe ser más que la moneda de un selecto grupo de países. El euro está destinado a ser la moneda única de la Unión Europea en su conjunto. Todos los Estados miembros, excepto dos, están obligados a ingresar en el euro una vez que cumplan todas las condiciones.

Los Estados miembros que quieran adherirse al euro deben poder hacerlo. Por ello, propongo crear un Instrumento de pre-adhesión a la moneda que ofrezca asistencia técnica e incluso financiera. Si queremos que los bancos operen bajo las mismas reglas y bajo la misma supervisión en todo el continente, entonces debemos alentar a todos los Estados miembros a unirse a la Unión Bancaria. Completar la Unión Bancaria es una cuestión de urgencia. Necesitamos reducir los riesgos restantes en los sistemas bancarios de algunos de nuestros Estados miembros. La Unión Bancaria sólo puede funcionar si la reducción del riesgo y la distribución del riesgo van de la mano. Como bien sabe todo el mundo, esto sólo puede lograrse si se cumplen las condiciones propuestas por la Comisión en noviembre de 2015. Para tener acceso a un plan común de seguro de depósitos, primero debe hacer su tarea.

Si queremos evitar la fragmentación social y el dumping social en Europa, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre el pilar europeo de los derechos sociales lo antes posible y, a más tardar, en la cumbre de Gotemburgo de noviembre. Los sistemas sociales nacionales seguirán siendo diversos y estando separados por mucho tiempo. Pero, al menos, debemos trabajar para una Unión Europea de normas sociales en la que tengamos una comprensión común de lo que es socialmente justo.

Europa no puede trabajar si evita a los trabajadores.

Si queremos más estabilidad en nuestra vecindad, debemos mantener una perspectiva de ampliación creíble para los Balcanes Occidentales. Está claro que no habrá más ampliaciones durante el mandato de esta Comisión y de este Parlamento. Ningún candidato está listo todavía. Pero a partir de entonces la Unión Europea será mayor de 27 en número. Los candidatos a la adhesión deben dar prioridad al Estado de Derecho, la justicia y los derechos fundamentales.

Esto excluye la adhesión a la UE de Turquía en un futuro previsible.

Turquía ha estado dando pasos gigantescos para alejarse de la Unión Europea. El lugar de los periodistas son las redacciones, no las cárceles. Pertenecen a la libertad de expresión. Hago un llamamiento a aquellos que están en el poder en Turquía: liberen a nuestros periodistas. Y no sólo a ellos. Dejen de insultar a nuestros jefes de Estado comparándolos con los fascistas y los nazis. Europa es un continente de democracias maduras. Los insultos crean obstáculos. A veces tengo la sensación de que Turquía está intencionadamente colocando estos obstáculos para que pueda culpar a Europa de cualquier retroceso en las negociaciones de adhesión.

En cuanto a nosotros, siempre mantendremos las manos abiertas hacia el gran pueblo turco y hacia aquellos que están dispuestos a trabajar con nosotros sobre la base de nuestros valores.

Una Unión más fuerte

Señorías,

Nuestra Unión también debe fortalecerse. Quiero un mercado único más fuerte. Cuando se trata de cuestiones importantes del mercado único, quiero que las decisiones en el Consejo se tomen más a menudo y con mayor facilidad por mayoría cualificada, con la participación igualitaria del Parlamento Europeo. No necesitamos cambiar los Tratados para esto. Hay cláusulas de "passerelle" en los Tratados actuales que nos permiten pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada en determinados ámbitos, si todos los Jefes de Estado o de Gobierno están de acuerdo en hacerlo.

También estoy firmemente a favor de pasar a la mayoría cualificada para las decisiones sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, sobre el IVA, sobre los impuestos justos para la industria digital y sobre el impuesto sobre las transacciones financieras. Europa debe ser capaz de actuar con mayor rapidez y decisión.

Quiero una Unión Económica y Monetaria más fuerte. La zona euro es ahora más resistente que años anteriores. Ahora tenemos el Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE). Creo que el MEDE debería gradualmente convertirse en un Fondo Monetario Europeo y estar firmemente asentado en nuestra Unión. La Comisión presentará propuestas concretas para ello en diciembre.

Necesitamos un ministro Europeo de Economía y Finanzas: un ministro europeo que promueva y apoye las reformas estructurales en nuestros Estados miembros. Él o ella puede basarse en el trabajo que la Comisión viene realizando desde el año 2015 con nuestro Servicio de Apoyo a la Reforma Estructural. El nuevo ministro debería coordinar todos los instrumentos financieros de la UE que puedan desplegarse cuando un Estado miembro esté en recesión o se encuentre en una crisis fundamental.

Estoy pidiendo eficiencia. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros - idealmente también vicepresidente - debe asumir el papel de ministro de Economía y Finanzas. También debe presidir el Eurogrupo.

El ministro de Economía y Finanzas de Europa debe rendir cuentas ante el Parlamento Europeo. No necesitamos estructuras paralelas. No necesitamos un presupuesto para la zona euro, sino una línea presupuestaria fuerte de la Eurozona dentro del presupuesto de la UE. Tampoco me gusta la idea de tener un parlamento separado de la Eurozona.

La Unión Europea también debe ser más fuerte en la lucha contra el terrorismo. En los últimos tres años, hemos hecho progresos reales. Pero todavía no tenemos los medios para actuar rápidamente en caso de amenazas terroristas transfronterizas.

Por eso pido una unidad europea de inteligencia que asegure que los datos sobre terroristas y combatientes extranjeros sean automáticamente compartidos entre los servicios de inteligencia y con la policía. También veo un fuerte argumento para encargar al nuevo Fiscal Europeo la persecución de delitos terroristas transfronterizos.

Quiero que nuestra Unión se convierta en un actor global más fuerte. Con el fin de tener más peso en el mundo, debemos ser capaces de tomar decisiones de política exterior más rápidamente. Por esta razón, quiero que los Estados miembros examinen qué decisiones de política exterior pueden pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada. El Tratado ya lo prevé, si todos los Estados miembros lo aceptan.

Y quiero que dediquemos más esfuerzos a las cuestiones de defensa. Está en marcha un nuevo Fondo Europeo de Defensa, en la forma de una cooperación estructurada permanente en el área de defensa. Para 2025 necesitamos una Unión Europea de Defensa de pleno derecho. Lo necesitamos. Y la OTAN lo quiere.



Por último, pero no por ello menos importante, quiero que nuestra Unión se centre más en las cosas importantes, basándose en el trabajo que ya ha emprendido esta Comisión. No debemos entrometernos en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos regulando todos los aspectos. Debemos ser grandes en las cosas grandes. No debemos marchar con una corriente de nuevas iniciativas ni buscar competencias cada vez más amplias. Debemos devolver las competencias a los Estados miembros en los casos en que tenga sentido.

Esta es la razón por la que esta Comisión ha sido grande en los grandes temas y pequeña en los pequeños, presentando menos de 25 nuevas iniciativas al año en las anteriores Comisiones propuestas más de 100. Hemos devuelto poderes en las áreas donde tiene más sentido a los gobiernos nacionales para abordar determinados asuntos. Gracias al buen trabajo de la Comisaria Vestager, hemos delegado el 90% de las decisiones en materia de ayudas estatales a nivel regional o local.

Para finalizar el trabajo que hemos iniciado, estoy creando un Grupo de Trabajo sobre la Subsidiariedad y la Proporcionalidad a partir de este mes para que adopte una mirada muy crítica en todos los ámbitos políticos para asegurarnos de que sólo actuamos donde la UE aporta un valor añadido. El Primer Vicepresidente Frans Timmermans, que tiene un historial probado en materia de mejora de la regulación, encabezará este Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo de Timmermans, que debería incluir a los miembros de este Parlamento, así como a los miembros de los Parlamentos nacionales, debería elaborar propuestas en el plazo de unos años.

Una Unión más democrática

Señorías, señor presidente,

Nuestra Unión necesita dar un salto democrático hacia adelante. Me gustaría que los partidos políticos europeos comenzaran a hacer campaña para las próximas elecciones mucho antes que en el pasado. Con demasiada frecuencia las elecciones europeas se han reducido a nada más que la suma de las campañas nacionales. La democracia europea merece algo mejor. Hoy, la Comisión propone nuevas normas sobre la financiación de partidos políticos y fundaciones. No deberíamos llenar las arcas de los extremistas antieuropeos. Debemos dar a los partidos europeos los medios para organizarse mejor.

También tengo simpatía por la idea de tener listas transnacionales, aunque sé que esta es una idea con la que algunos de ustedes no están de acuerdo. Estas listas contribuirían a que las elecciones al Parlamento Europeo fueran más europeas y democráticas.

También creo que, en los próximos meses, debemos involucrar más a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil a nivel nacional, regional y local en el trabajo sobre el futuro de Europa. En los últimos tres años, los miembros de la Comisión han visitado los Parlamentos nacionales más de 650 veces. También debatieron en más de 300 Diálogos interactivos con los ciudadanos en más de 80 ciudades y pueblos de 27 Estados Miembros. Pero todavía podemos hacer más. Es por eso que apoyo la idea del presidente Macron de organizar las convenciones democráticas en toda Europa en 2018.

A medida que el debate se acelere, personalmente prestaré especial atención a Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía en 2018. Este es el año en que celebrarán su centenario. Aquellos que quieren moldear el futuro de nuestro continente deben entender y honrar nuestra historia común. Esto incluye a estos cuatro países - Europa no estaría completa sin ellos.

La necesidad de fortalecer la democracia tiene también implicaciones para la Comisión Europea. Hoy envío al Parlamento Europeo un nuevo Código de Conducta para los Comisarios. En primer lugar, el nuevo Código deja claro que los Comisarios pueden ser candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo en las mismas condiciones que todos los demás. Por supuesto, el nuevo Código reforzará los requisitos de integridad de los Comisarios tanto durante como después de su mandato. Si se quiere reforzar la democracia europea, entonces no se puede invertir el progreso democrático alcanzado con la creación de candidatos principales - 'Spitzenkandidaten'.

Estoy convencido de que cualquier futuro Presidente se beneficiará enormemente de la experiencia única de haber hecho campaña en todos los lugares de nuestro hermoso continente. Para entender los desafíos de su trabajo y la diversidad de nuestros Estados miembros, un futuro presidente debería haber conocido ciudadanos en las ciudades de Helsinki y en las plazas de Atenas. Mi experiencia personal de tal campaña, te hace más humilde, pero también te fortalece durante tu mandato. Y usted puede hacer frente a los otros líderes en el Consejo Europeo con la confianza que usted ha sido elegido, apenas como tienen. Esto es bueno para el equilibrio de nuestra Unión.

Más democracia significa más eficiencia. Europa funcionaría mejor si unimos los Presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Esto no es nada en contra de mi buen amigo Donald, con el que he trabajado perfectamente juntos durante los últimos tres años. Esto no es nada contra Donald o contra mí. Europa sería más fácil de entender si un capitán dirigiese el barco. Tener un solo Presidente reflejaría mejor la verdadera naturaleza de nuestra Unión Europea como Unión de Estados y Unión de ciudadanos.

Nuestro mapa

Señorías,

La visión de una Europa más unida, más fuerte y más democrática que describo hoy combina elementos de todos los escenarios que planteé en marzo. Pero nuestro futuro no puede seguir siendo un escenario, un esbozo, una idea entre otras.

Hoy debemos preparar la Unión del mañana. Esta mañana envié una hoja de ruta al presidente Tajani, al presidente Tusk, así como a los titulares de las Presidencias rotativas del Consejo de aquí a marzo de 2019, indicando dónde debemos ir desde este momento. Un elemento importante serán los planes que la Comisión presentará en mayo de 2018 para saber cómo el futuro presupuesto de la UE puede igualar nuestra ambición y asegurarnos de que podamos cumplir todo lo que prometemos.

El 29 de marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Este será un momento muy triste y trágico. Siempre lo lamentaremos. Pero tenemos que respetar la voluntad del pueblo británico. El 30 de marzo de 2019, seremos una Unión de 27. Sugiero que nos preparemos bien para este momento, entre los 27 y dentro de las instituciones de la UE.

Las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar unas semanas más tarde, en mayo de 2019. Los europeos tienen una cita con la democracia. Ellos necesitan ir a las urnas con una clara comprensión de cómo la Unión Europea se desarrollará en los próximos años. Por ello, invito al Presidente Tusk y a Rumania, el país que ocupa la Presidencia en la primera mitad de 2019, a organizar una Cumbre Especial en Rumanía el 30 de marzo de 2019. Mi deseo es que esta cumbre se celebre en la hermosa ciudad antigua de Sibiu, o Hermannstadt como la conozco. Debe ser el momento en que nos unamos para tomar las decisiones necesarias para una Europa más unida, más fuerte y democrática.

Tengo la esperanza de que el 30 de marzo de 2019, los europeos se despertarán en una Unión en la que todos mantenemos nuestros valores. En la que todos los Estados miembros respetan firmemente el imperio de la ley. En la que ser un miembro de pleno derecho de la zona del euro, la Unión Bancaria y el espacio Schengen se ha convertido en la norma para todos los Estados miembros de la UE. Donde habremos asentado los cimientos de nuestra Unión Económica y Monetaria para que podamos defender nuestra moneda única en los buenos y malos tiempos, sin tener que recurrir a la ayuda externa. Donde nuestro mercado único será más justo hacia los trabajadores de Oriente y de Occidente. Donde logremos ponernos de acuerdo sobre un fuerte pilar de los estándares sociales. Donde los beneficios serán gravados en donde se produjeron. Donde los terroristas no tengan vacíos legales que poder explotar. Donde hayamos acordado una Unión Europea de Defensa apropiada. Donde un solo Presidente dirija la labor de la Comisión y del Consejo Europeo, habiendo sido elegido tras una campaña electoral democrática a escala europea.

Si nuestros ciudadanos se despiertan en esta Unión el 30 de marzo de 2019, entonces podrán votar en las elecciones al Parlamento Europeo unas semanas más tarde con la firme convicción de que nuestra Unión es un lugar que funciona para ellos.



Conclusión

Señorías,

Europa no estaba obligada a pararse. Nunca debe hacerlo. Helmut Kohl y Jacques Delors me enseñaron que Europa sólo avanza cuando es audaz. El mercado único, Schengen y la moneda única fueron tachadas de sueños antes de que ocurrieran. Sin embargo, estos tres ambiciosos proyectos son ahora una realidad.

Escucho a los que dicen que no debemos hacer nada ahora que las cosas han empezado a mejorar. Pero ahora no es el momento de errar por el lado de la precaución. Empezamos arreglando el techo. Pero debemos completar el trabajo ahora que el sol está brillando y mientras todavía lo esté. Porque cuando las próximas nubes aparezcan en el horizonte - y lo harán - será demasiado tarde.

Así que vamos a soltar amarras.

Navegaremos lejos del puerto.

Y acogeremos los vientos alisios en nuestras velas.