“Soy Soraya Post. Soy gitana sueca y he nacido condenada”. La eurodiputada socialista ha presentado hoy en la Eurocámara el primer informe en detalle sobre la situación del pueblo romaní en la UE. Post ha lamentado que Europa no esté a la altura de una comunidad excluida y estigmatizada durante 800 años. “La UE se encuentra en un momento crítico y el destino de 12 millones de ciudadanos no es una prioridad”, ha lamentado.