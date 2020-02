La hora del té (LXV) - Brexit Day (y despedida)

Hace ya un año que no nos encontramos en este espacio. Algunos se acordarán: soy Nacho Alarcón, y durante un año y medio les estuve contando aquí cada detalle del Brexit con ayuda de mis compañeros. Cuando me marché de Aquí Europa y pasé a ser corresponsal de El Confidencial me dolió enormemente dejar atrás no solo a mis amigos y mi pequeña familia en el periódico, sino también este lugar, esta pequeña reunión, esta costumbre con ustedes. Me han dado la oportunidad de volver a verles, de volver a escribirles, para decirles gracias y adiós.

