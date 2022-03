Rusia y Ucrania, guerra y paz

He releído con interés a Svetlana Aleksiévich, Premio Nobel de Literatura en 2015, que en declaraciones a Pilar Bonet, recogidas en “El País” hace ya 8 años, decía: “Amo el buen mundo ruso, el mundo ruso humanista, de la literatura, el ballet, la música, aquel ante el cual todos se inclinan, pero no me gusta el mundo de Beria, de Stalin, de Putin; ese no es mi mundo.” De la dificultad cultural de la zona, de la amalgama de circunstancias que allí se producen, hablan los propios datos de la reconocida intelectual: nació en Stanislav, Ucrania soviética, Unión Soviética, el 31 de mayo de 1948, es una escritora y periodista bielorrusa de lengua rusa. Es muy difícil para el común de los mortales entender un contexto tan cambiante, distante en lo geográfico y en el conjunto de modos de vida y costumbres. Necesitamos traductores sociales, más conocimiento, mejores datos para el análisis, leer a los autores locales. Algo sabemos sí, y en esto coincidimos: casi todos condenamos a quienes ordenan destruir vidas y afanes, pueblos y ciudades, con cualesquier pretexto, pero no debemos demonizar a los ciudadanos o a sus intelectuales, en este caso, a los rusos.

