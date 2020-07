Os Caminhos Ibéricos da União Europeia

Quando Felipe González explicou ao chanceler alemão Helmut Kohl que “o céu em Bruxelas é demasiado baixo”, para de seguida acrescentar que seria “insuportável viver com um céu tão baixo”, a Europa deixou de ser um projecto político. A recusa do antigo presidente do Governo espanhol em liderar a Comissão Europeia, no final do século XX, foi a última oportunidade para a União Europeia ter uma condução eminentemente política. E, nessa medida, tratou-se de uma oportunidade perdida de se reforçar enquanto uma causa dos cidadãos.

