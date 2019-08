Europa en directo: la UE elige a su candidato a dirigir el FMI

En un vídeo grabado en directo a través de Facebook el pasado miércoles , Salvini lanzó una declaración hacia Alemania: “Todavía hoy el ministro de Interior de Alemania ha invitado a Italia a abrir los puertos a las naves de las ONG. No amigo mío, no es que todo tenga que resolverse en Italia y seamos el campo de refugiados de Europa. No. Se llega si tienes el permiso de llegar a Italia. No sé si me costará otro proceso o abogados, cartas, polémicas, artículos de periódicos. Yo me hago cargo, tengo la espalda bien grande”, afirmó.

