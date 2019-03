Así les hemos contado la nueva derrota de May en Westminster

La primera ministra británica no ha conseguido (una vez más) los votos suficientes para aprobar su Acuerdo de Salida tras las negociaciones de última hora este lunes en Estrasburgo. Además, los ministros de Economía examinan de nuevo la lista de paraísos fiscales de la UE y en el Consejo acoge la conferencia 'Apoyando el futuro de Siria y la región'.

La primera ministra remarca que una extensión "no soluciona" el problema

Theresa May acaba de anunciar que sigue adelante con sus planes planeados en caso de que su acuerdo volviese a caer. Si el Parlamento vota a favor de un 'no deal' esa será la opción del Gobierno. Pero si la Cámara mañana rechaza salir de la UE sin acuerdo, el jueves se votará la extensión del Artículo 50. Si sale que sí, Londres tendrá que negociar con Bruselas la extensión, pero May ha recordado que la extensión por si misma no soluciona el Brexit, y que la UE quiere saber antes de autorizar la extensión para qué se quiere.

May pierde la votación por 242 a 391

La primera ministra Theresa May ha salido derrotada por segunda vez en el Parlamento británico. Su Acuerdo de Salida ha caído por 242 a 391, una cifra de 149 votos, muy grande pero inferior a la de la primera votación en enero, en la que perdió por 230 votos. Mañana se votará una enmienda para saber si la Cámara quiere abandonar la UE sin acuerdo, y el jueves otra sobre una posible extensión del Brexit.

Comienza la votación

Votación a las ocho

Están terminando las intervenciones del ministro para el Brexit y del ministro en la sombra para el Brexit, lo que significa que en breves instantes comenzará la votación. Esta está programada para las 20 horas. Siga toda la última hora en este directo.

22 conservadores cambian el voto y apoyarán a May: ¿derrota por más de 100 votos?

Parece que Theresa May sufrirá una derrota menos dolorosa que en el mes de enero. 22 diputados conservadores han anunciado que cambiarán su voto con respecto al del Acuerdo de Salida en enero y votarán favorablemente al texto acordado entre el Gobierno 'tory' y la UE. Con todo, esa cifra no es suficiente, con una parte de la bancada conservadora rechazando el acuerdo, al igual que los socios de Gobierno norirlandeses, casi el 100% de los Laboristas y también los liberal-demócratas. Sky News pronostica una derrota por más de 100 diputados, mientras que en enero perdió por 230 votos.

Barnier: "Sin acuerdo no hay periodo transitorio"

Michel Barnier sigue muy atento, según él mismo dice, a lo que está pasando en el debate en la Cámara de los Comunes. Y es por eso que ha querido hacer una matización en su Twitter: "Hay la peligrosa impresión de que el Reino Unido se puede beneficiar de un periodo transitorio en ausencia del Acuerdo de Salida. Déjenme ser claro: la única base legal para una transición es el Acuerdo. Sin Acuerdo de Salida no hay transición".

Con este mensaje se refiere al periodo transitorio que comenzará una vez el Reino Unido abandone la UE (si lo hace con acuerdo) y hasta, por el momento, el 31 de diciembre de 2020. Este periodo se fija para que mientras se negocien las relaciones futuras entre las dos partes.

La UE deja fuera del espacio aéreo comunitario a los Boeing 737 MAX 8

Después de que varios Estados miembros como Reino Unido, Alemania o Francia hubieran anunciado a lo largo del día que cancelaban temporalmente los trayectos del modelo Boeing 737 MAX 8, la UE ha decidido este martes cerrar su espacio aéreo a este tipo de avión.

La decisión la ha tomado la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), mientras que la Agencia Federal de la Aviación estadounidense ha afirmado que tomará "medidas de inmediato" si hay algún problema de seguridad.

Katainen advierte sobre el voto del Brexit esta noche: "Abrochénse el cinturón"

Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, Crecimiento, Inversiones y Competittivdad, ha instado a "abrocharse el cinturón" ante la votación que tendrá lugar esta noche en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo del Brexit y tras el acuerdo alcanzado ayer por Theresa May y Jean-Claude Juncker en Estrasburgo, según informa la agencia EFE.

"Dependiendo del voto en los Comunes, o nos movemos hacia una salida ordenada o el Brexit duro estará más cerca que nunca. Mantengan sus manos en el volante, miren hacia delante y abrochénse el cinturón", ha señalado el finés en rueda de prensa tras la reunión semanal de comisarios europeos.

May intenta por última vez tener el apoyo de una Cámara que sigue en su contra

No lo tendrá, pero Theresa May, primera ministra del Reino Unido, ha intentado por última vez conseguir el apoyo de la Cámara de los comunes. May ha insistido en la idea de que es necesario apoyar su acuerdo para evitar que no haya acuerdo o que simplemente no haya Brexit. La primera ministra ha remarcado los cambios que ha conseguido ayer en Estrasburgo y ha pedido enviar un mensaje al mundo con la aprobación del acuerdo. "Un mal acuerdo sería peor que que no haya acuerdo, pero este es un buen acuerdo", ha destacado.

La primera ministra no tendrá el apoyo de Westminster: los unionistas norirlandeses del DUP votarán en contra, mientras que las caras visibles del ERG, los más radicales defensores del Brexit en la bancada conservadora, han recomendado no votar a favor del acuerdo. Queda por ver si se apoya la abstención o el no en este grupo. Una docena de diputados conservadores han anunciado que cambiarán su voto con respecto a la votación de enero: del 'no' al 'sí', pero esa cifra no es suficiente.

España, a la cola europea en natalidad y con madres primerizas cada vez mayores

En 2017, 5.075 millones de bebés nacieron en la UE en comparación con los 5.148 millones en 2016, según los datos publicados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE. Las cifras colocan a España a la cola en tasa de natalidad y revelan que las madres españolas cada vez tienen hijos más tarde.

En 2017, Francia (1,90 nacimientos por mujer) fue el Estado miembro con la tasa de fecundidad total más alta de la UE, seguido por Suecia (1.78), Irlanda (1.77), Dinamarca (1.75) y el Reino Unido (1.74). A la inversa, las tasas más bajas tuvieron lugar en Malta (1.26 nacimientos por mujer), España (1.31), Italia y Chipre (ambas 1.32), Grecia (1,35), Portugal (1,38) y Luxemburgo (1,39). En lo que respecta a las madres primerizas, las más jóvenes fueron las búlgaras y las rumanas, mientras que las mayores fueron las italianas, las luxemburguesas y las españolas, cuya media se sitúa en los 31 años.

Del total de nacimientos, el 45% correspondió al primer hijo, el 36% a un segundo hijo y el 19% a un tercero o más.

Reino Unido, Alemania y Francia también cancelan los vuelos del Boeing 737 MAX 8

Las tres principales economías de la Unión Europea se suman a la lista de países como China que han cancelado temporalmente los vuelos del modelo de avión siniestrado el pasado domingo en Etiopía. En total 12 países y 27 aerolíneas han suspendido los trayectos en los que se iba a utilizar el Boeing 737 MAX 8.

España, de momento, ha delegado la decisión a la Unión Europea, a la espera de que la Agencia Eurpoea de Seguridad Aérea concluya la investigación en curso sobre el accidente y estas aeronaves de fabricación estadounidense. La compañía norteamericana Boeing ha sufrido mientras tanto pérdidas de más de 25000 millones de dólares y un descenso del 10% en bolsa.

El ERG pide “no votar” por el acuerdo de May

Las opciones de la primera ministra se van disolviendo como un azucarillo según pasan las horas. El European Research Group (ERG), un conjunto de diputados británicos ‘tories’ muy favorables al Brexit “no recomienda aceptar la moción de hoy del Gobierno”.

Eso significaría que sin el apoyo de este grupo, que aunque no se conoce cuantos diputados tiene, cuenta con un importante poder para desequilibrar la balanza, el acuerdo no podría salir de ninguna manera. Queda por saber si se apuesta por una astención o por el voto negativo para comprobar por cuánto pierde la primera ministra.

El canciller austríaco tacha de “utópicas” algunas de las ideas europeístas de Macron

Sebastian Kurz, canciller austríaco, ha afirmado en una entrevista para una radio alemana que su gobierno no apoya algunas de las ideas del presidente francés para el Renacimiento Europeo porque son “utópicas”. Entre ellas, la idea de Macron sobre establecer un salario mínimo en toda Europa, alegando que los distintos países de la Unión Europea tienen "estándares completamente diferentes".

En la entrevista radiofónica, el canciller ha aprovechado la ocasión para lanzar un guiño a Annegret Kramp-Karrenbauer, presidenta de la CDU, alegando que comparte “muchas de sus opiniones”.

Otro mazazo para May: los unionistas norirlandeses no apoyarán el texto de May

Por segunda vez los socios de Gobierno de Theresa May no darán su apoyo a las nuevas concesiones firmadas ayer en Estrasburgo. Según Sky News el DUP no apoyará esta noche el texto de la primera ministra, aunque no se sabe si se abstendrán o votarán en contra. En la anterior votación votaron que 'no'.

La opinión del fiscal general reduce drásticamente las opciones de May

El mazazo de Geoffrey Cox, fiscal general del Reino Unido, afirmando que "el riesgo legal de que el país no pueda abandonar el 'backstop' sin un acuerdo con la UE permanece inalterado" está provocando una cascada de reacciones negativas. Esta opinión, muy valorada entre los diputados, está provocando que 'tories' senior hayan afirmado que es un golpe mortal para las posibilidades de la primera ministra de salir victoriosa esta noche.

Fuentes citadas por The Guardian afirman que será muy complicado para los unionistas norirlandeses del DUP y para los brexiters más duros de la bancada conservadora, agrupados en el European Research Group, apoyar este texto.

Así está la situación del Brexit

-Ayer por la noche Bruselas y Londres publicaron un instrumento que da valor legal a la carta de Juncker y Tusk afirmando que el 'backstop' es la última opción y que se buscan otras alternativas, una declaración unilateral del Reino Unido diciendo que en el caso de que la UE actúe de mala fe con el 'backstop' el país se podría salir de él y cambios en la declaración política para enfatizar en la urgencia de buscar alternativas a la salvaguardia.

-El Reino Unido se ha vanagloriado en las últimas horas de que se han producido los cambios que pedían.

-Los diputados ahora analizan lo que ha cambiado y lo que no, y si es suficiente. El fiscal general afirma que Londres no se podrá salir unilateralmente del 'backstop' y ahí es donde radica la duda. Todo depende del valor que tenga la declaración (insistimos, unilateral) donde viene recogida esa salida de la salvaguardia.

El túnel ferroviario entre Finlandia y Estonia recibe 15 mil millones de euros en financiación

El túnel ferroviario subterráneo que unirá Finlandia y Estonia a través del mar Báltico continua adelante después de que el proyecto se haya hecho con una financiación de 15.000 millones de euros. La nueva infraestructura conectaría Helsinki con Tallín en tan solo veinte minutos de viaje en tren frente al ferry que está en uso en estos momentos y que necesita de dos a tres horas para llegar.

En caso de completarse, se convertiría en el túnel submarino más largo del mundo, por encima del túnel del Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia. Según un estudio de viabilidad, el coste del proyecto oscila entre los 13 mil y los 20 mil millones de euros.

La UE expresa su preocupación por el encarcelamiento de la abogada iraní Nasrin Sotoudeh

La Unión Europea, a través de un comunicado de la portavoz del Servicio Exterior, ha mostrado su preocupación por el encarcelamiento en Irán de Nasrin Sotoudeh, abogada especializada en Derechos Humanos.

Sotoudeh, galardonada en 2012 con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, ha sido condenada a siete años de prisión por “conspirar contra la seguridad nacional”.

La UE ha señalado que espera que “se revise su sentencia así como la de su marido Reza Khandan” y que el derecho a protestar pacíficamente y a expresar su opinión de forma no violenta son la base del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Irán también forma parte.

Bruselas alcanza un acuerdo para proteger a los denunciantes

Si bien todavía provisional, Representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales acordaron ayer un marco legal para regular la protección de los informadores a nivel europeo. El objetivo es crear unos estándares europeos capaces de ofrecer garantías legales y protección a las personas que quieran denunciar cuando se encuentren ante prácticas irregulares en sus puestos de trabajo.

El texto legal todavía no es público. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo deben aprobar ahora este acuerdo provisional.

Irlanda da el visto bueno al acuerdo del ‘Brexit’ tras las nuevas garantías

Este martes Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, ha reaccionado ante las nuevas garantías de la UE para evitar un Brexit sin acuerdo y ha pedido a los diputados británicos que esta noche voten a favor del pacto, que ha calificado como “positivo”, en Westminster.

"El brexit ha sido una nube oscura durante muchos meses, un voto positivo puede disipar esa nube y restablecer la confianza en el Reino Unido, Irlanda y la Unión Europea", ha señalado Varadkar, quien ha afirmado que los documentos añadidos anoche son suficientes para disipar las dudas sobre la ‘salvaguarda’ o ‘backstop’, que no está diseñada para durar permanentemente.

Moscovici da por perdida la batalla del impuesto a los gigantes digitales en la UE

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha señalado que no existe unanimidad entre los países de la UE para aprobar el impuesto a los gigantes digitales en el marco comunitario a su entrada al ECOFIN que se celebra hoy en Bruselas. En todo caso, el político galo ha restado importancia al fracaso señalando que la “gran mayoría” de los Estados miembros están comprometidos y que hay voluntad de avanzar. "Avanzar quiere decir que hay que trabajar a nivel de la OCDE, pero también no abandonar el marco de la UE", ha apuntado.

La Comisión Europea propuso inicialmente crear un impuesto del 3% sobre la facturación de las grandes compañías digitales cuyos ingresos superasen los 750 millones de euros en todo el mundo y los 50 millones en el marco de la UE. En todo caso, el responsable de Economía del Ejecutivo comunitario ha señalado que los trabajos realizados hasta ahora sirven de base de trabajo tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, dice estar "satisfecho" con el nuevo acuerdo

Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado entre Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Theresa May, primera ministra británica. El holandés ha señalado que un Brexit ordenado es “crucial tanto para la UE como para Reino Unido”, y “espera” que el Parlamento británico “apoye el acuerdo alcanzado por Theresa May”. “No hay alternativa”, ha enfatizado.

Agenda

Comienza el todo o nada en Reino Unido. May intentará pasar por Westminster el acuerdo presentado anoche. Los 'cambios legalmente vinculantes' al Acuerdo de Salida que anunció ayer la premier británica serán sometidos a votación en la Cámara de los Comunes que decidirá en unas horas el futuro del Brexit.

Los ministros de economía de la UE se reúnen en el ECOFIN para examinar de nuevo la lista de la UE de países y territorios que no cooperan a nivel fiscal y entre los que se encuentran Samoa Americana, Guam, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. También se prevé que alcancen un acuerdo político sobre la Directiva de armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre alcohol y las bebidas alcohólicas. Además, los ministros tendrán un debate de orientación sobre el impuesto a los gigantes digitales.

El Consejo Europeo acoge la conferencia “Apoyando el futuro de Siria y la región”. La UE y la ONU copresiden esta tercera edición que tiene como objetivo movilizar a la comunidad internacional para apoyar al pueblo sirio y buscar una solución política duradera. Hace nueve años que comenzó la guerra civil siria y más de once millones de sirios necesitan todavía asistencia humanitaria. La guerra ha dejado también más de 5 millones de refugiados sirios desplazados del país.

Nadia Calviño, ministra de economía, visita Bruselas para reunirse con Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, y Peter Pellegrini, primer ministro de Eslovaquia, acude al Parlamento a debatir con los eurodiputados sobre el futuro de Europa.

También en el Parlamento, los eurodiputados debatirán sobre el equilibrio de sexos en las nominaciones para ocupar cargos en las instituciones económicas y monetarias, y votarán sobre el Acuerdo Euromediterráneo entre la UE y Egipto, que contempla la adhesión de Croacia.

