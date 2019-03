Europa en directo: Tusk ve 'posible' una extensión corta si se aprueba el acuerdo

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha afirmado en una radio alemana que “cree necesario” convocar otra cumbre europea la semana que viene porque tiene la “impresión” de que en la cumbre de esta semana “no habrá una decisión (sobre el retraso del Brexit)”. Algunos medios como The Guardian afirman que May no pedirá una extensión larga. Por el momento Bruselas no ha recibido la famosa carta de May pidiendo una extensión, sea de la duración que sea, ha afirmado un alto funcionario de la UE.

