Europa en directo: así te hemos contado la cumbre europea postelectoral

El problema de los últimos seis meses en el Reino Unido no ha sido Theresa May, que ha hecho un trabajo excelente. El problema son las líneas rojas. Nosotros no queremos una frontera dura en Irlanda y Londres no quiere ser parte de la Unión Aduanera. No es un asunto político, sino meramente técnico”, ha apuntado Mark Rutte, primer ministro holandés, que se ha erigido durante estos dos años como el mayor aliado de la líder tory en la UE.

